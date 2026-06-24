На евроястребов словно птичий грипп напал. Вы только посмотрите на лидеров "коалиции желающих" повоевать с Россией. Кир Стармер с позором ушел в отставку. В следующем году пост президента Франции покинет Эммануэль Макрон. Рейтинг канцлера Мерца опустился до неприличия — по некоторым данным, ему не доверяют 87 процентов немцев.

Понятно, что с этими деятелями Москве говорить не о чем. Они понимают только язык силы — сочный грохот нашей арты и оглушающие удары "Орешника".

Однако вчера президент Путин отметил, что в Европе набирают обороты те силы, которые хотят выстраивать отношения с Россией. Самый яркий их представитель — это 30-летний Жордан Барделла. Он пока не заявил официально, что вступает в президентскую гонку во Франции, однако ведет себя как полноценный кандидат. Да что там — как самый успешный кандидат на пост президента.

Рейтинги его впечатляют потому, что преемник Марин Ле Пен позволяет себе высказывать то, что давно наболело у французов. Что "30 миллионов мигрантов, проникших в Европу за последние десять лет, заставляют Францию терять свою красоту, свою уникальность, свои ценности". Что страшные погромы после победы "Пари Сен-Жермен" были "актами гражданской войны". Что "под напором миграционных потоков Европа перестает быть Европой, а Франция — Францией". И наконец, если он станет президентом, то первым делом проведет референдум по вопросам иммиграции.

Это его интервью есть в интернете, и очень забавно смотреть, как ерзает леволиберальная журналистка, которой Барделла высказывает все это в лицо. Бедолага просто физически не может слышать такую ересь.

Еще Барделла хочет гнуть линию Шарля де Голля во внешней политике: вернуть стране подлинный суверенитет, отказаться от вассальных отношений с США, вывести французских военных из системы объединенного командования НАТО. А также в разы сократить финансовый вклад Франции в бюджет ЕС.

"Но ведь ваш приход к власти просто развалит Евросоюз", — тревожится журналистка. Нет, Барделла не планирует прямо его развалить, однако собирается все в нем изменить. "До основанья, а затем", как говорится.

А что там у Барделла с Украиной? Он принципиально не ездит в Киев, заявляет, что ни одного французского солдата на территорию Украины не отправит и собирается лишить этой возможности и командование НАТО: "Мы же не хотим, чтобы Брюссель посылал французских военных умирать на какие-то отдаленные театры военных действий".

Его позиция по украинскому кризису гораздо умереннее, чем у Макрона. Пока Барделла говорит о возможности прекращения огня, создания серой зоны на территории конфликта и отправке туда миротворцев ООН, но опять-таки без участия французов.

Разумеется, вопреки официальной биографии, такие прекрасные кандидаты не возникают ниоткуда. Барделла ведут, как вели к выборам и Макрона, но только занимаются им не Ротшильды, а совсем другие кланы.

Будущий кандидат в президенты ежедневно пиарит концерн "Дассо" — легендарную французскую самолетостроительную корпорацию. Нетрудно догадаться, что это и есть его спонсор: кто кандидата ужинает, тот президента танцует. Однако "Дассо" производит легендарные истребители "Рафаль" — разве этому клану выгодна остановка военного конфликта на Украине?

Как ни странно, да. Все сливки с эскалации семья Дассо уже сняла. Акции их выросли, заказов набрано на годы вперед. Они заметно потеснили конкурентов на международном рынке. Однако сейчас выполнять заказы, создавать самолет нового поколения, развиваться компания не может: нет дешевых энергоресурсов, подкосил режим санкций.

Нестабильность в стране подрывает доверие инвесторов, а бунты и погромы мигрантов эту нестабильность только усугубляют. Но самый ужас для них — в возможной войне с Россией. Тогда знаменитые заводы Дассо станут первейшей военной целью — и от их бизнеса просто ничего не останется. Поэтому, как ни парадоксально, французский ВПК заинтересован в снижении эскалации.

Точно так же в отмене санкций заинтересован другой спонсор Барделла — Бернар Арно, владелец империи роскоши. А контроль над миграцией и возврат к христианским ценностям привлек к молодому политику еще одного миллиардера — Пьера-Эдуара Стерина, обеспечивающего идеологию "Национального объединения".

Барделла позирует в СМИ, встречается с лидерами других стран. У него уже появилась идеальная партнерша — Мария-Каролина Бурбон-Сицилийская. Как потомок Людовика XIV эта красотка символизирует преемственность поколений монархов великой Франции, а как наследница королей обеих Сицилий — связь с итальянскими аристократическими кланами и, соответственно, со "старыми деньгами" Европы.

Ротшильды, приведшие к власти Эммануэля Макрона, действовали в полном соответствии с инвестиционной стратегией своего патриарха: "Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если эта кровь твоя". Логично, что их президент готов разжигать войну до последнего француза.