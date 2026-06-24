Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой.
- Лихорадку подхватил врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго.
ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Франции выявило Эболу у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго, это стало первым случаем заболевания в стране, пишет газета Parisien со ссылкой на ведомство.
"Первый случай заболевания Эболой у врача-работника гуманитарной организации выявлен во Франции. Министерство здравоохранения, подтвердило в среду выявление первого положительного случая заболевания вирусом Эбола в стране", - говорится в публикации.