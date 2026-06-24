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Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой - РИА Новости, 24.06.2026
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12:24 24.06.2026
Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой

Во Франции у врача из Конго выявили первый случай заболевания Эболой

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой.
  • Лихорадку подхватил врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго.
ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Франции выявило Эболу у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Демократической Республики Конго, это стало первым случаем заболевания в стране, пишет газета Parisien со ссылкой на ведомство.
"Первый случай заболевания Эболой у врача-работника гуманитарной организации выявлен во Франции. Министерство здравоохранения, подтвердило в среду выявление первого положительного случая заболевания вирусом Эбола в стране", - говорится в публикации.
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