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Филимонов вручил дипломы первым выпускникам проекта "Герои Русского Севера" - РИА Новости, 24.06.2026
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Вологодская область
 
16:47 24.06.2026
Филимонов вручил дипломы первым выпускникам проекта "Герои Русского Севера"

На Вологодчине завершилось обучение в рамках кадрового проекта для ветеранов СВО

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первые финалисты кадрового проекта "Герои Русского Севера" получили в среду дипломы государственного образца, которые вручил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба облправительства.
Проект "Герои Русского Севера" является региональным аналогом федеральной программы "Время Героев", реализуемой по инициативе президента России Владимира Путина.
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"Как совершенно справедливо заметил наш президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, участники специальной военной операции – это новая элита. Людям, которые несут ответственность за настоящее и будущее нашей страны, можно и нужно доверять инструменты управления, поручать власть. И я искренне горжусь тем, что Вологодская область – в передовиках по количеству участников СВО, назначенных на должности государственной гражданской и муниципальной службы", – приводятся в сообщении слова Филимонова.
Как отметили в пресс-службе, на Вологодчине участники СВО возглавляют уже пять муниципалитетов.
"Особенно важно подчеркнуть, что все 35 выпускников программы "Герои Русского Севера" стали ими не номинально, не формально. Это эксперты в своих отраслях, которые прошли путь до войны на гражданских поприщах и после СВО, пройдя прокачку в рамках нашего кадрового конкурсного отбора, по заслугам получили это право", – добавил Филимонов.
Проект "Герои Русского Севера" запустили в Вологодской области более года назад по инициативе главы региона, чтобы создать новую систему повышения квалификации кадров, включая формирование кадровых лифтов для военнослужащих. Желание стать его частью выразили более 330 участников СВО – не только вологжане, но и жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также многих других регионов. После конкурсного отбора в финал вышли 35 человек. Все они успешно прошли обучение по программе "Современное публичное и корпоративное управление", которая включала четыре очных модуля и стажировку.
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