Филимонов вручил дипломы первым выпускникам проекта "Герои Русского Севера"

"Особенно важно подчеркнуть, что все 35 выпускников программы "Герои Русского Севера" стали ими не номинально, не формально. Это эксперты в своих отраслях, которые прошли путь до войны на гражданских поприщах и после СВО, пройдя прокачку в рамках нашего кадрового конкурсного отбора, по заслугам получили это право", – добавил Филимонов.

Проект "Герои Русского Севера" запустили в Вологодской области более года назад по инициативе главы региона, чтобы создать новую систему повышения квалификации кадров, включая формирование кадровых лифтов для военнослужащих. Желание стать его частью выразили более 330 участников СВО – не только вологжане, но и жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также многих других регионов. После конкурсного отбора в финал вышли 35 человек. Все они успешно прошли обучение по программе "Современное публичное и корпоративное управление", которая включала четыре очных модуля и стажировку.