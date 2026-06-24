Конец света после Валиевой: Тутберидзе и Тарасова кричат о пропаже талантов

В России пропали экстраординарные фигуристки? Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова бьют тревогу! РИА Новости рассказывает, куда исчезли новые Трусовы и Валиевы, и как мы будем побеждать всех в мире после возвращения на международные старты.
Опять щи и картошка
Опять щи и картошка
"Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают", - цитирует Спортс слова Тутберидзе для Okko.
"Согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причем всем. Даже выделить никого не могу", ответила Тарасова в разговоре со Sport24.
Период неограниченного влияния Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной на историю спорта длился всего пару сезонов, но внушил нам, что так теперь будет всегда. Это как постоянно ужинать в мишленовском ресторане в ущерб простой домашней еде - престижно и вкусно, но развращает вкусовые рецепторы. Возвращаться обратно к картошке и щам бывает непросто.
Феноменально красивая Косторная со своим неземным скольжением и большой удачей в освоении тройного акселя в нужное время. Запредельно одаренная и мотивированная Трусова, уже в тринадцать лет полностью готовая как бренд на миллионы долларов - только не мешай ей и дай квадратный метр льда, она сама себя продаст. Тихая упорная умница Щербакова, способная выполнять 300% от предложенного плана и западающая людям в душу. Три бриллианта редкой красоты, которые сияют вне зависимости от оправы и освещения, одновременно попали в руки штаба Тутберидзе.
Они прогремели на весь мир, потому что были очень талантливы, а еще потому что вышли в свет на фоне разогретой Пхенчханом атмосферы. Они избаловали болельщиков, журналистов, своих тренеров и даже федерацию. Мы привыкли, что на любых соревнованиях будем в золоте. Что для вала кликов достаточно хотя бы одной фамилии из трех в заголовке. Что фигуристки скатают хоть потрепанную бухгалтерскую книгу, то есть вытянут любую идею благодаря своей харизме, а значит, и с другими можно не напрягаться.
Но главное всеобщее заблуждение было в том, что новое поколение после ТЩК будет еще лучше. Потому что прежде всегда так бывало. Обалдеть, представляете? Еще лучше, чем Трусова-Щербакова-Косторная! Так что с приходом Валиевой мы все поначалу были готовы захлебнуться от восторга и умереть, потому что она казалась пределом идеала. Линейка превосходных степеней и словарь восхищенных эпитетов русского языка внезапно стали слишком малы, чтобы описать ими талант отдельно взятой фигуристки. И вот тогда уже появилось первое ощущение скорого конца света. Потому что лучше Валиевой образца ее прайм-формы с четверным тулупом и тройным акселем быть как будто уже не могло. Вопрос, что за инопланетянки должны прийти ей на смену, повис в воздухе.
Период неограниченного влияния Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной на историю спорта длился всего пару сезонов, но внушил нам, что так теперь будет всегда. Это как постоянно ужинать в мишленовском ресторане в ущерб простой домашней еде - престижно и вкусно, но развращает вкусовые рецепторы. Возвращаться обратно к картошке и щам бывает непросто.
Феноменально красивая Косторная со своим неземным скольжением и большой удачей в освоении тройного акселя в нужное время. Запредельно одаренная и мотивированная Трусова, уже в тринадцать лет полностью готовая как бренд на миллионы долларов - только не мешай ей и дай квадратный метр льда, она сама себя продаст. Тихая упорная умница Щербакова, способная выполнять 300% от предложенного плана и западающая людям в душу. Три бриллианта редкой красоты, которые сияют вне зависимости от оправы и освещения, одновременно попали в руки штаба Тутберидзе.
Они прогремели на весь мир, потому что были очень талантливы, а еще потому что вышли в свет на фоне разогретой Пхенчханом атмосферы. Они избаловали болельщиков, журналистов, своих тренеров и даже федерацию. Мы привыкли, что на любых соревнованиях будем в золоте. Что для вала кликов достаточно хотя бы одной фамилии из трех в заголовке. Что фигуристки скатают хоть потрепанную бухгалтерскую книгу, то есть вытянут любую идею благодаря своей харизме, а значит, и с другими можно не напрягаться.
Но главное всеобщее заблуждение было в том, что новое поколение после ТЩК будет еще лучше. Потому что прежде всегда так бывало. Обалдеть, представляете? Еще лучше, чем Трусова-Щербакова-Косторная! Так что с приходом Валиевой мы все поначалу были готовы захлебнуться от восторга и умереть, потому что она казалась пределом идеала. Линейка превосходных степеней и словарь восхищенных эпитетов русского языка внезапно стали слишком малы, чтобы описать ими талант отдельно взятой фигуристки. И вот тогда уже появилось первое ощущение скорого конца света. Потому что лучше Валиевой образца ее прайм-формы с четверным тулупом и тройным акселем быть как будто уже не могло. Вопрос, что за инопланетянки должны прийти ей на смену, повис в воздухе.
Перепутали фигурное катание с покером
В спортивном покере есть термин "переап", означающий, что игрок на дистанции показывает результаты сильно выше его математического ожидания. Это может происходить потому что он играет без ошибок, но в первую очередь потому что ему очень повезло. Так и в женском одиночном катании во время ТЩК и Валиевой случился переап, который было приятно принять за закономерное и контролируемое событие. Хотя даже следующее юниорское поколение уже не выглядело таким ярким. То есть можно было задуматься и немного скорректировать стратегию огранки новых самородков, и это, возможно, было бы сделано. Но не хватило времени. Случился допинговый скандал на Олимпиаде, бан России, повышение минимального возраста и потерянный олимпийский цикл для всех российских фигуристов, кто не пошел на смену спортивного гражданства.
Пока наши фигуристки выступали на международных стартах, они много и часто побеждали благодаря своему техническому превосходству и массовости. В таких условиях индивидуальность могла подменяться результатом. Вроде как если он (результат) есть, значит, перед нами автоматически яркая личность. Ну а если при ближайшем рассмотрении индивидуальности нет, тоже не страшно. У нас все-таки спорт, а не пассионарный клуб.
Индивидуальность, она же экстраординарность, о которой говорят Тутберидзе и Тарасова, не скороспелый сорт редиса, дающий всходы спустя две недели после посева - ей нужно время. Какой длинный путь проделала Елизавета Туктамышева от 12-летней попрыгушки на чемпионате России до фигуристки с собственным языком тела и читаемыми порывами души? Будь у нее всего 3-4 года на карьеру, мы не узнали бы и половины всех ее талантов и черточек. Особенно если бы эти 3-4 года она провела в изоляции без международных стартов.
Так что таланты, кажется, никуда не делись. Экстраординарные уникальные дети существуют. Но вряд ли в ближайшее время они проявят себя так же кучно, как это сделали когда-то ТЩК, потому что подобный урожай в принципе природная редкость. Талантам, как цветам, нужно время, внимание и воздух.
Несколько лет назад на мужское одиночное катание в России было без слез не взглянуть - в плане техники, программ и презентации это было печально даже на уровне внутренней конкуренции. Особенно грустно было осознавать это в зоне слышимости эха легендарного противостояния Ягудин/Плющенко. Сколько же тогда было страданий, что никто так и не сможет сравниться с ними несравненными, что перевелись мужики в российском фигурном катании и что молодежи ничего не нужно.
Сейчас же парни выдают такие перформансы, что по зрительскому интересу порой превосходят женские соревнования. Откуда это все появилось? Нельзя сказать, что где-то в Сибири открыли вентиль, и оттуда по трубе хлынули таланты. Просто поколенческий цикл сделал свой виток. Кто-то дорос, кто-то спрогрессировал. Тренерам понадобилось больше времени на раскрытие сильных сторон учеников. Что не означает, что они не были в своем роде уникальными.
Чем ярче были прошлые таланты, тем тяжелее бывает дождаться новых. Но они появятся. Или проявятся. Надо только терпеливо ждать и повнимательнее смотреть.
Пока наши фигуристки выступали на международных стартах, они много и часто побеждали благодаря своему техническому превосходству и массовости. В таких условиях индивидуальность могла подменяться результатом. Вроде как если он (результат) есть, значит, перед нами автоматически яркая личность. Ну а если при ближайшем рассмотрении индивидуальности нет, тоже не страшно. У нас все-таки спорт, а не пассионарный клуб.
Индивидуальность, она же экстраординарность, о которой говорят Тутберидзе и Тарасова, не скороспелый сорт редиса, дающий всходы спустя две недели после посева - ей нужно время. Какой длинный путь проделала Елизавета Туктамышева от 12-летней попрыгушки на чемпионате России до фигуристки с собственным языком тела и читаемыми порывами души? Будь у нее всего 3-4 года на карьеру, мы не узнали бы и половины всех ее талантов и черточек. Особенно если бы эти 3-4 года она провела в изоляции без международных стартов.
Так что таланты, кажется, никуда не делись. Экстраординарные уникальные дети существуют. Но вряд ли в ближайшее время они проявят себя так же кучно, как это сделали когда-то ТЩК, потому что подобный урожай в принципе природная редкость. Талантам, как цветам, нужно время, внимание и воздух.
Несколько лет назад на мужское одиночное катание в России было без слез не взглянуть - в плане техники, программ и презентации это было печально даже на уровне внутренней конкуренции. Особенно грустно было осознавать это в зоне слышимости эха легендарного противостояния Ягудин/Плющенко. Сколько же тогда было страданий, что никто так и не сможет сравниться с ними несравненными, что перевелись мужики в российском фигурном катании и что молодежи ничего не нужно.
Сейчас же парни выдают такие перформансы, что по зрительскому интересу порой превосходят женские соревнования. Откуда это все появилось? Нельзя сказать, что где-то в Сибири открыли вентиль, и оттуда по трубе хлынули таланты. Просто поколенческий цикл сделал свой виток. Кто-то дорос, кто-то спрогрессировал. Тренерам понадобилось больше времени на раскрытие сильных сторон учеников. Что не означает, что они не были в своем роде уникальными.
Чем ярче были прошлые таланты, тем тяжелее бывает дождаться новых. Но они появятся. Или проявятся. Надо только терпеливо ждать и повнимательнее смотреть.