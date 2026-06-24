Конец света после Валиевой: Тутберидзе и Тарасова кричат о пропаже талантов

В спортивном покере есть термин "переап", означающий, что игрок на дистанции показывает результаты сильно выше его математического ожидания. Это может происходить потому что он играет без ошибок, но в первую очередь потому что ему очень повезло. Так и в женском одиночном катании во время ТЩК и Валиевой случился переап, который было приятно принять за закономерное и контролируемое событие. Хотя даже следующее юниорское поколение уже не выглядело таким ярким. То есть можно было задуматься и немного скорректировать стратегию огранки новых самородков, и это, возможно, было бы сделано. Но не хватило времени. Случился допинговый скандал на Олимпиаде, бан России, повышение минимального возраста и потерянный олимпийский цикл для всех российских фигуристов, кто не пошел на смену спортивного гражданства.



Пока наши фигуристки выступали на международных стартах, они много и часто побеждали благодаря своему техническому превосходству и массовости. В таких условиях индивидуальность могла подменяться результатом. Вроде как если он (результат) есть, значит, перед нами автоматически яркая личность. Ну а если при ближайшем рассмотрении индивидуальности нет, тоже не страшно. У нас все-таки спорт, а не пассионарный клуб.



Индивидуальность, она же экстраординарность, о которой говорят Тутберидзе и Тарасова, не скороспелый сорт редиса, дающий всходы спустя две недели после посева - ей нужно время. Какой длинный путь проделала Елизавета Туктамышева от 12-летней попрыгушки на чемпионате России до фигуристки с собственным языком тела и читаемыми порывами души? Будь у нее всего 3-4 года на карьеру, мы не узнали бы и половины всех ее талантов и черточек. Особенно если бы эти 3-4 года она провела в изоляции без международных стартов.



Так что таланты, кажется, никуда не делись. Экстраординарные уникальные дети существуют. Но вряд ли в ближайшее время они проявят себя так же кучно, как это сделали когда-то ТЩК, потому что подобный урожай в принципе природная редкость. Талантам, как цветам, нужно время, внимание и воздух.



Несколько лет назад на мужское одиночное катание в России было без слез не взглянуть - в плане техники, программ и презентации это было печально даже на уровне внутренней конкуренции. Особенно грустно было осознавать это в зоне слышимости эха легендарного противостояния Ягудин/Плющенко. Сколько же тогда было страданий, что никто так и не сможет сравниться с ними несравненными, что перевелись мужики в российском фигурном катании и что молодежи ничего не нужно.



Сейчас же парни выдают такие перформансы, что по зрительскому интересу порой превосходят женские соревнования. Откуда это все появилось? Нельзя сказать, что где-то в Сибири открыли вентиль, и оттуда по трубе хлынули таланты. Просто поколенческий цикл сделал свой виток. Кто-то дорос, кто-то спрогрессировал. Тренерам понадобилось больше времени на раскрытие сильных сторон учеников. Что не означает, что они не были в своем роде уникальными.



Чем ярче были прошлые таланты, тем тяжелее бывает дождаться новых. Но они появятся. Или проявятся. Надо только терпеливо ждать и повнимательнее смотреть.