Краткий пересказ от РИА ИИ Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры.

ISU поблагодарил Луну Хендрикс за вклад в спорт и пожелал ей всего наилучшего в будущем.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры.

На Олимпийских играх в Италии бельгийка заняла 14-е место в женском одиночном катании, а позднее спортсменка пропустила чемпионат мира в Чехии

"Я завершаю свою спортивную карьеру. Мне все еще нравится это, но мое тело стало камнем преткновения. Я могла бы продолжать кататься на нынешнем уровне, но этого уже недостаточно для всех новых, подающих надежды талантов. Я хочу попрощаться с чувством удовлетворения", - приводит слова Хендрикс с пресс-конференции VRT.

"Спасибо, Луна. Две медали чемпионатов мира, европейский титул, три Олимпиады - это карьера, которую не забудут. Луна Хендрикс, спасибо за все, что ты дала нашему виду спорта. Желаем тебе всего самого лучшего в этой следующей главе", - говорится в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU).