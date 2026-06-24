Хендрикс объявила о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры.
- ISU поблагодарил Луну Хендрикс за вклад в спорт и пожелал ей всего наилучшего в будущем.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры.
"Я завершаю свою спортивную карьеру. Мне все еще нравится это, но мое тело стало камнем преткновения. Я могла бы продолжать кататься на нынешнем уровне, но этого уже недостаточно для всех новых, подающих надежды талантов. Я хочу попрощаться с чувством удовлетворения", - приводит слова Хендрикс с пресс-конференции VRT.
"Спасибо, Луна. Две медали чемпионатов мира, европейский титул, три Олимпиады - это карьера, которую не забудут. Луна Хендрикс, спасибо за все, что ты дала нашему виду спорта. Желаем тебе всего самого лучшего в этой следующей главе", - говорится в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU).
Хендрикс 26 лет, она является чемпионкой Европы 2024 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира (2022 и 2023 годов соответственно). Также на ее счету две серебряные (2023, 2026) и одна бронзовая (2022) награды чемпионатов Европы, серебро (2023) и бронза (2022) Финалов Гран-при ISU.
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