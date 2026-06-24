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Хендрикс объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Фигурное катание
 
16:13 24.06.2026 (обновлено: 16:33 24.06.2026)
Хендрикс объявила о завершении карьеры

Чемпионка Европы по фигурному катанию Хендрикс объявила о завершении карьеры

© РИА Новости / Ольга Бенар | Перейти в медиабанкЛуна Хендрикс
Луна Хендрикс - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Ольга Бенар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры.
  • ISU поблагодарил Луну Хендрикс за вклад в спорт и пожелал ей всего наилучшего в будущем.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении спортивной карьеры.
На Олимпийских играх в Италии бельгийка заняла 14-е место в женском одиночном катании, а позднее спортсменка пропустила чемпионат мира в Чехии.
"Я завершаю свою спортивную карьеру. Мне все еще нравится это, но мое тело стало камнем преткновения. Я могла бы продолжать кататься на нынешнем уровне, но этого уже недостаточно для всех новых, подающих надежды талантов. Я хочу попрощаться с чувством удовлетворения", - приводит слова Хендрикс с пресс-конференции VRT.
"Спасибо, Луна. Две медали чемпионатов мира, европейский титул, три Олимпиады - это карьера, которую не забудут. Луна Хендрикс, спасибо за все, что ты дала нашему виду спорта. Желаем тебе всего самого лучшего в этой следующей главе", - говорится в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU).
Хендрикс 26 лет, она является чемпионкой Европы 2024 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира (2022 и 2023 годов соответственно). Также на ее счету две серебряные (2023, 2026) и одна бронзовая (2022) награды чемпионатов Европы, серебро (2023) и бронза (2022) Финалов Гран-при ISU.
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Фигурное катаниеЛуна ХендриксМеждународный союз конькобежцев (ISU)ЕвропаСпорт
 
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