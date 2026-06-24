В Молдавии протестующие фермеры заблокировали выезд в Румынию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фермеры из 20 районов Молдавии вышли на протесты и заблокировали доступ к пункту пропуска Кагул на границе с Румынией.
- Водителей просят временно выбирать соседние пункты пропуска через границу.
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Протестующие на юге Молдавии фермеры заблокировали доступ к одному из самых оживленных выездов из страны в Румынию через пункт пропуска к западу от города Кагул, сообщает пресс-служба молдавской пограничной полиции.
Фермеры из 20 районов Молдавии в среду вышли на протесты, они вывели технику на дороги.
"Из-за организованных фермерами протестов доступ к пограничному пункту Кагул временно заблокирован. В это время движение транспортных средств в сторону пункта пропуска невозможно. На месте находятся компетентные органы для поддержания общественного порядка и регулирования дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Водителей просят временно выбрать соседние пункты попуска через границу.
Аграрии из трех районов Молдавии с 12 июня проводят предупредительные акции протеста с использованием сельхозтехники, которую они выставляют на обочинах национальных трасс. Фермеры требуют предоставления прямых выплат за гектар зерновых и масличных культур, недопущения увеличения налоговой нагрузки в связи с повышением НДС до 20% на сельскохозяйственную продукцию, а также возмещения акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельскохозяйственных работах.
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6 января, 14:08