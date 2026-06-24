В Молдавии протестующие фермеры заблокировали выезд в Румынию

КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Протестующие на юге Молдавии фермеры заблокировали доступ к одному из самых оживленных выездов из страны в Румынию через пункт пропуска к западу от города Кагул, сообщает пресс-служба молдавской пограничной полиции.

Аграрии из трех районов Молдавии с 12 июня проводят предупредительные акции протеста с использованием сельхозтехники, которую они выставляют на обочинах национальных трасс. Фермеры требуют предоставления прямых выплат за гектар зерновых и масличных культур, недопущения увеличения налоговой нагрузки в связи с повышением НДС до 20% на сельскохозяйственную продукцию, а также возмещения акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельскохозяйственных работах.