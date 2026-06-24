Евраев: в Ярославской области идет создание пешеходных центров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В историческом центре Ярославля и других городах области идет создание пешеходных центров.
- В Ярославле уже завершили обновление улицы Максимова, ведутся работы на других улицах, включая Депутатскую и Нахимсона, а также площадь у часовни Александра Невского.
- В Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском также активно ведутся работы по благоустройству пешеходных зон и замене инженерных сетей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В историческом центре Ярославля и городах области идет создание пешеходных центров, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Проверил ход работ в историческом центре Ярославля. В пешеходной зоне уже завершили обновление улицы Максимова. Сейчас работаем на Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского и в Депутатском переулке. На улице Кирова к благоустройству приступим, когда закончим другие участки", – написал Евраев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор региона подчеркивает, что большой объем работ связан с инженерными сетями. На некоторых улицах не было ливневой канализации, и ее пришлось прокладывать заново.
"Всего в Ярославле заменим более четырех километров сетей. Максимально ускоряем ход работ, принимаем оперативные решения, бригады трудятся до позднего вечера", – отметил Евраев по итогам проверки.
Губернатор Ярославской области сообщил о необходимости приведения в порядок некоторых зданий на благоустраиваемых улицах. В сентябре начнется подготовка к реконструкции фонтана у часовни Александра Невского, который после обновления станет светомузыкальным.
"Пешеходные центры создаем и в других городах. В Рыбинске самый большой фронт: на улице Крестовой, на Стоялой кладут плитку, в Преображенском переулке идут земляные работы, Волжская набережная готова на 90%. В Ростове Великом завершили Соборную площадь, активно работают на улице 50 лет Октября и у Каменного моста. В Переславле-Залесском заканчивают мощение пешеходной зоны вдоль правой набережной Трубежа", – рассказал Евраев.
Глава региона подчеркнул, что в этих городах, как и в Ярославле, параллельно с благоустройством производится замена инженерных сетей, чтобы новые пространства были и красивыми, и функциональными.