Рейтинг@Mail.ru
Евраев: в Ярославской области идет создание пешеходных центров - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:09 24.06.2026
Евраев: в Ярославской области идет создание пешеходных центров

Михаил Евраев: в городах Ярославской области создают пешеходные центры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В историческом центре Ярославля и других городах области идет создание пешеходных центров.
  • В Ярославле уже завершили обновление улицы Максимова, ведутся работы на других улицах, включая Депутатскую и Нахимсона, а также площадь у часовни Александра Невского.
  • В Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском также активно ведутся работы по благоустройству пешеходных зон и замене инженерных сетей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В историческом центре Ярославля и городах области идет создание пешеходных центров, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Проверил ход работ в историческом центре Ярославля. В пешеходной зоне уже завершили обновление улицы Максимова. Сейчас работаем на Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского и в Депутатском переулке. На улице Кирова к благоустройству приступим, когда закончим другие участки", – написал Евраев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор региона подчеркивает, что большой объем работ связан с инженерными сетями. На некоторых улицах не было ливневой канализации, и ее пришлось прокладывать заново.
"Всего в Ярославле заменим более четырех километров сетей. Максимально ускоряем ход работ, принимаем оперативные решения, бригады трудятся до позднего вечера", – отметил Евраев по итогам проверки.
Губернатор Ярославской области сообщил о необходимости приведения в порядок некоторых зданий на благоустраиваемых улицах. В сентябре начнется подготовка к реконструкции фонтана у часовни Александра Невского, который после обновления станет светомузыкальным.
"Пешеходные центры создаем и в других городах. В Рыбинске самый большой фронт: на улице Крестовой, на Стоялой кладут плитку, в Преображенском переулке идут земляные работы, Волжская набережная готова на 90%. В Ростове Великом завершили Соборную площадь, активно работают на улице 50 лет Октября и у Каменного моста. В Переславле-Залесском заканчивают мощение пешеходной зоны вдоль правой набережной Трубежа", – рассказал Евраев.
Глава региона подчеркнул, что в этих городах, как и в Ярославле, параллельно с благоустройством производится замена инженерных сетей, чтобы новые пространства были и красивыми, и функциональными.
 
Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевАлександр Невский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала