Летную программу по "Суперджету" планируют завершить в этом году

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Летную программу по импортозамещенному самолету "Суперджет" планируется завершить в текущем году, а на получение сертификата выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.