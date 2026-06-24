Летную программу по "Суперджету" планируют завершить в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Летную программу по импортозамещенному самолету "Суперджет" планируется завершить в текущем году.
- На получение сертификата по "Суперджету" планируется выйти в конце 2026 года — первом квартале 2027 года.
- Импортозамещенный "Суперджет" налетал уже больше 80% летной программы.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Летную программу по импортозамещенному самолету "Суперджет" планируется завершить в текущем году, а на получение сертификата выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Superjet налетал уже больше 80% летной программы, и мы планируем завершить летную программу в этом году на сертификат, с учетом достаточно большого объема документов, которые необходимо будет предоставлять в Росавиацию, выйти на получение сертификата в конце текущего - в первом квартале следующего года, и уже те машины, которые строятся в Комсомольске-на-Амуре, начать поставлять в авиакомпании", - сказал министр.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года.