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Летную программу по "Суперджету" планируют завершить в этом году - РИА Новости, 24.06.2026
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22:00 24.06.2026
Летную программу по "Суперджету" планируют завершить в этом году

Алиханов: Летную программу по SJ-100 планируют завершить в 2026 году

© Фото : Sukhoi civil aircraftСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Sukhoi civil aircraft
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летную программу по импортозамещенному самолету "Суперджет" планируется завершить в текущем году.
  • На получение сертификата по "Суперджету" планируется выйти в конце 2026 года — первом квартале 2027 года.
  • Импортозамещенный "Суперджет" налетал уже больше 80% летной программы.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Летную программу по импортозамещенному самолету "Суперджет" планируется завершить в текущем году, а на получение сертификата выйти в конце 2026 года - первом квартале 2027 года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Superjet налетал уже больше 80% летной программы, и мы планируем завершить летную программу в этом году на сертификат, с учетом достаточно большого объема документов, которые необходимо будет предоставлять в Росавиацию, выйти на получение сертификата в конце текущего - в первом квартале следующего года, и уже те машины, которые строятся в Комсомольске-на-Амуре, начать поставлять в авиакомпании", - сказал министр.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года.
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ЭкономикаРоссияКомсомольск-на-АмуреАнтон АлихановСергей ЧемезовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РостехSukhoi Superjet 100 (SSJ100)SJ-100
 
 
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