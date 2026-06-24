Минпромторг рассматривает спецсубсидии для новой российской авиатехники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг России рассматривает возможность предоставления специальной субсидии российским авиакомпаниям.
- Субсидии будут направлены на поддержание летной годности новой отечественной авиатехники.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает возможность предоставления специальной субсидии российским авиакомпаниям для поддержания летной годности новой отечественной авиатехники, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Пять-шесть лет будет требоваться на то, чтобы справиться с этим (выявленными отказами, которые возникают в результате эксплуатации - ред.), но мы будем предусматривать специальные субсидии на эксплуатацию, субсидии на "раскатку", которые будут поддерживать летную годность", - сказал министр о новых российских самолетах.
Ранее в интервью РИА Новости Алиханов пояснял, что любой сертифицированный самолет является "живым организмом". Машина постоянно совершенствуется, а изменения вносятся на протяжении всего жизненного цикла такой техники. Под "детскими болезнями" в свою очередь понимаются отказы, которые возникают в процессе эксплуатации, и которые необходимо устранять.