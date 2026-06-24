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Минпромторг рассматривает спецсубсидии для новой российской авиатехники - РИА Новости, 24.06.2026
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21:48 24.06.2026 (обновлено: 22:02 24.06.2026)
Минпромторг рассматривает спецсубсидии для новой российской авиатехники

Минпромторг РФ рассматривает спецсубсидии для новой российской авиатехники

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России рассматривает возможность предоставления специальной субсидии российским авиакомпаниям.
  • Субсидии будут направлены на поддержание летной годности новой отечественной авиатехники.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает возможность предоставления специальной субсидии российским авиакомпаниям для поддержания летной годности новой отечественной авиатехники, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Пять-шесть лет будет требоваться на то, чтобы справиться с этим (выявленными отказами, которые возникают в результате эксплуатации - ред.), но мы будем предусматривать специальные субсидии на эксплуатацию, субсидии на "раскатку", которые будут поддерживать летную годность", - сказал министр о новых российских самолетах.
Ранее в интервью РИА Новости Алиханов пояснял, что любой сертифицированный самолет является "живым организмом". Машина постоянно совершенствуется, а изменения вносятся на протяжении всего жизненного цикла такой техники. Под "детскими болезнями" в свою очередь понимаются отказы, которые возникают в процессе эксплуатации, и которые необходимо устранять.
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