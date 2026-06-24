Минпромторг рассматривает спецсубсидии для новой российской авиатехники

"Пять-шесть лет будет требоваться на то, чтобы справиться с этим (выявленными отказами, которые возникают в результате эксплуатации - ред.), но мы будем предусматривать специальные субсидии на эксплуатацию, субсидии на "раскатку", которые будут поддерживать летную годность", - сказал министр о новых российских самолетах.