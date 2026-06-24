ФАС проведет проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС России проводит проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям.

Новак поручил ФАС продолжить мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры.

ФАС возбудила дело против трейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел" по признакам картеля на биржевых торгах нефтепродуктами и проверяет розничный рынок нефтепродуктов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям, сообщило ведомство.

"В настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям", - сообщили в ФАС.

Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по нефтепродуктам в понедельник поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ и при необходимости оперативно принимать меры. В свою очередь служба поручила 27 своим управлениям в разных регионах России усилить контроль за реализацией топлива в мелком опте и на АЗС, а также для аграриев.