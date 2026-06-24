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ФАС проведет проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний - РИА Новости, 24.06.2026
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19:44 24.06.2026
ФАС проведет проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний

ФАС проверяет ценообразование на топливо в мелком опте для независимых АЗС

© Fotolia / kawa10Заправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / kawa10
Заправка автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС России проводит проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям.
  • Новак поручил ФАС продолжить мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры.
  • ФАС возбудила дело против трейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел" по признакам картеля на биржевых торгах нефтепродуктами и проверяет розничный рынок нефтепродуктов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям, сообщило ведомство.
"В настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям", - сообщили в ФАС.
Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по нефтепродуктам в понедельник поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в РФ и при необходимости оперативно принимать меры. В свою очередь служба поручила 27 своим управлениям в разных регионах России усилить контроль за реализацией топлива в мелком опте и на АЗС, а также для аграриев.
ФАС уже проводит проверки оптового ранка нефтепродуктов в России, возбудила дело против трейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел" по признакам картеля на биржевых торгах нефтепродуктами. Также служба проверяет розничный рынок нефтепродуктов, то есть АЗС, и направила двум крупнейшим независимым сетям АЗС в московском регионе - "Нефтьмагирастраль" и "Трасса" запрос о ценообразовании и объемах реализации топлива.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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