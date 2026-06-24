Контракт на поставку МС-21 "Аэрофлоту" согласован, заявили в ОАК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контракт на поставку 90 самолетов МС-21 авиакомпании «Аэрофлот» согласован техническими и юридическими службами.
- Подписание контракта ожидается в ближайшее время после принятия решения по выделению финансирования.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Контракт на поставку 90 самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" согласован всеми техническими и юридическими службами, сейчас ожидается принятия решения по выделению финансирования, подписание ожидается в ближайшее время, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.
"На вторую партию контракт у нас согласован всеми техническими и юридическими службами, ожидаем принятия решения по выделению финансирования. Думаю, что в самое ближайшее время контракт будет подписан", - сказал Бадеха журналистам на вопрос РИА Новости о сроках заключения контракта о поставке 90 МС-21 "Аэрофлоту".
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что сертификация МС-21 ожидается в 2027 году.