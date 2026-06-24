Контракт на поставку МС-21 "Аэрофлоту" согласован, заявили в ОАК

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Контракт на поставку 90 самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" согласован всеми техническими и юридическими службами, сейчас ожидается принятия решения по выделению финансирования, подписание ожидается в ближайшее время, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.