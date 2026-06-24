Рейтинг@Mail.ru
Контракт на поставку МС-21 "Аэрофлоту" согласован, заявили в ОАК - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 24.06.2026
Контракт на поставку МС-21 "Аэрофлоту" согласован, заявили в ОАК

ОАК: контракт на поставку 90 МС-21 «Аэрофлоту» согласован

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Самолет МС-21. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контракт на поставку 90 самолетов МС-21 авиакомпании «Аэрофлот» согласован техническими и юридическими службами.
  • Подписание контракта ожидается в ближайшее время после принятия решения по выделению финансирования.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Контракт на поставку 90 самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" согласован всеми техническими и юридическими службами, сейчас ожидается принятия решения по выделению финансирования, подписание ожидается в ближайшее время, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.
"На вторую партию контракт у нас согласован всеми техническими и юридическими службами, ожидаем принятия решения по выделению финансирования. Думаю, что в самое ближайшее время контракт будет подписан", - сказал Бадеха журналистам на вопрос РИА Новости о сроках заключения контракта о поставке 90 МС-21 "Аэрофлоту".
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что сертификация МС-21 ожидается в 2027 году.
Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Спрос на пассажирские перелеты в России растет, заявил Путин
Вчера, 17:59
 
ЭкономикаРоссияВадим БадехаДенис МантуровАэрофлотОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала