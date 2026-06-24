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Фрадков: крупные компании должны способствовать развитию регионов - РИА Новости, 24.06.2026
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16:24 24.06.2026 (обновлено: 17:32 24.06.2026)
Фрадков: крупные компании должны способствовать развитию регионов

Петр Фрадков: крупные организации должны благоприятствовать развитию регионов

© Фото : Пресс-служба ПСБПредседатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков: крупные компании должны способствовать развитию регионов
Председатель ПАО Банк ПСБ Петр Фрадков: крупные компании должны способствовать развитию регионов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков: крупные компании должны способствовать развитию регионов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петр Фрадков, председатель ПСБ, заявил, что крупные компании должны быть локомотивом развития регионов.
  • ПСБ выступает партнером проектов по созданию инфраструктурных объектов и реализации культурных инициатив, в том числе партнером XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи».
  • Фестиваль «В кругу семьи» пройдет с 4 по 7 июля в Ярославле и Ярославской области, на участие в конкурсной программе поступило 2 759 заявок из 123 стран.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Крупные компании должны быть локомотивом развития регионов, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной проведению XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи". Банк выступает партнером мероприятия.
"Крупные компании берут на себя большую нагрузку, чем просто зарабатывать прибыль, платить налоги и создавать рабочие места. Но также они должны быть локомотивом в развитии таких проектов и инициатив, которые без их участия трудно было бы развивать", – рассказал Фрадков в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он добавил, что ПСБ выступает партнером проектов по созданию различных инфраструктурных объектов, так и реализации культурных инициатив.
"Фестиваль – это очень хорошая, уже традиционная площадка, где будет рассказываться о традиционных семейных ценностях, их предметно можно будет донести в первую очередь до детей", – отметил Фрадков.
По его словам, программа "В кругу семьи" призвана вызвать разговор поколений: юных зрителей и их родителей о самом важном.
"Сейчас Ярославская земля становится для ПСБ родной. Банк является одним из крупнейших налогоплательщиком региона. Все больше наших сотрудников, причем не только из Москвы, а со всей России, переезжают работать в Ярославль с семьями. Мы смотрим на регион не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения создания максимальных условий для того, чтобы жизнь в регионе стала во всех смыслах лучше", – подытожил Фрадков.
"В кругу семьи" пройдет с 4 по 7 июля в Ярославле и Ярославской области. В регионе он проводиться уже в десятый раз. На участие в конкурсной программе поступило 2 759 заявок из 123 стран. Помимо показов фильмов на фестивале пройдут творческие встречи с артистами, телемост с 20 городами России и 40 странами мира.
 
РоссияЯрославльМоскваПетр Фрадков
 
 
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