Краткий пересказ от РИА ИИ Петр Фрадков, председатель ПСБ, заявил, что крупные компании должны быть локомотивом развития регионов.

ПСБ выступает партнером проектов по созданию инфраструктурных объектов и реализации культурных инициатив, в том числе партнером XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи».

Фестиваль «В кругу семьи» пройдет с 4 по 7 июля в Ярославле и Ярославской области, на участие в конкурсной программе поступило 2 759 заявок из 123 стран.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Крупные компании должны быть локомотивом развития регионов, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной проведению XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи". Банк выступает партнером мероприятия.

"Крупные компании берут на себя большую нагрузку, чем просто зарабатывать прибыль, платить налоги и создавать рабочие места. Но также они должны быть локомотивом в развитии таких проектов и инициатив, которые без их участия трудно было бы развивать", – рассказал Фрадков в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Он добавил, что ПСБ выступает партнером проектов по созданию различных инфраструктурных объектов, так и реализации культурных инициатив.

"Фестиваль – это очень хорошая, уже традиционная площадка, где будет рассказываться о традиционных семейных ценностях, их предметно можно будет донести в первую очередь до детей", – отметил Фрадков.

По его словам, программа "В кругу семьи" призвана вызвать разговор поколений: юных зрителей и их родителей о самом важном.

"Сейчас Ярославская земля становится для ПСБ родной. Банк является одним из крупнейших налогоплательщиком региона. Все больше наших сотрудников, причем не только из Москвы , а со всей России, переезжают работать в Ярославль с семьями. Мы смотрим на регион не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения создания максимальных условий для того, чтобы жизнь в регионе стала во всех смыслах лучше", – подытожил Фрадков.