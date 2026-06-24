Бизнесмены доложили Новаку о реализации мер по поддержке топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.

Представители отраслевых компаний доложили о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка страны.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бизнес на совещании у вице-премьера России Александра Новака доложил о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка страны, сообщило правительство РФ.

Вице-премьер в среду провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке.