Бизнесмены доложили Новаку о реализации мер по поддержке топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
- Представители отраслевых компаний доложили о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка страны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бизнес на совещании у вице-премьера России Александра Новака доложил о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка страны, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер в среду провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке.
"Была рассмотрена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов. Представители отраслевых компаний доложили о реализованных и планируемых мерах, направленных на поддержку внутреннего рынка, обеспечение стабильных поставок и удовлетворение спроса всех категорий потребителей", - говорится в сообщении.