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Бизнесмены доложили Новаку о реализации мер по поддержке топливного рынка - РИА Новости, 24.06.2026
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16:22 24.06.2026 (обновлено: 16:27 24.06.2026)
Бизнесмены доложили Новаку о реализации мер по поддержке топливного рынка

Бизнесмены доложили Новаку о реализации мер по поддержке топливного рынка России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Александр Новак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
  • Представители отраслевых компаний доложили о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка страны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бизнес на совещании у вице-премьера России Александра Новака доложил о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка страны, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер в среду провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке.
"Была рассмотрена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов. Представители отраслевых компаний доложили о реализованных и планируемых мерах, направленных на поддержку внутреннего рынка, обеспечение стабильных поставок и удовлетворение спроса всех категорий потребителей", - говорится в сообщении.
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