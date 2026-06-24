Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
- Ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого обсуждались вопросы поставок топлива в рамках северного завоза, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов.