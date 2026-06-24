Рейтинг@Mail.ru
Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 24.06.2026 (обновлено: 16:25 24.06.2026)
Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Александр Новак
 Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
  • Ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого обсуждались вопросы поставок топлива в рамках северного завоза, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Бизнесмены доложили Новаку о реализации мер по поддержке топливного рынка
Вчера, 16:22
 
РоссияЭкономикаАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала