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Мордашов вновь возглавил наблюдательный совет "Русской стали" - РИА Новости, 24.06.2026
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16:06 24.06.2026 (обновлено: 17:23 24.06.2026)
Мордашов вновь возглавил наблюдательный совет "Русской стали"

Алексей Мордашов вновь возглавил наблюдательный совет "Русской стали"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлексей Мордашов
Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Алексей Мордашов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главой наблюдательного совета "Русской стали" сроком на два года вновь стал Алексей Мордашов, председатель совета директоров "Северстали".
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главой наблюдательного совета "Русской стали" вновь стал председатель совета директоров "Северстали" и российский бизнесмен Алексей Мордашов сроком на два года, сообщила пресс-служба металлургической компании.
"Итоги годового общего собрания ассоциации предприятий черной металлургии "Русская Сталь" 24 июня 2026 года на очередной период (два года): 1. Наблюдательный совет вновь возглавил Алексей Мордашов, председатель совета директоров "Северстали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на должность президента был переизбран Алексей Сентюрин, исполнительный директор ассоциации "Русская сталь". При этом на месте вице-президента и председателя управляющего комитета остается Андрей Леонов (от "Северстали").
В 2024 году Мордашов стал председателем наблюдательного совета ассоциации. В 2021 году российский бизнесмен на посту президента "Русской стали" сменил владельца контрольного пакета "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимира Лисина.
На данный момент в ассоциации "Русская сталь" состоят такие металлургические предприятия, как "Евраз", Трубная металлургическая компания (ТМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), НЛМК, "Мечел", "Северсталь", "Металлоинвест" и другие, следует из материалов организации.
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