Мордашов вновь возглавил наблюдательный совет "Русской стали"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главой наблюдательного совета "Русской стали" сроком на два года вновь стал Алексей Мордашов, председатель совета директоров "Северстали".

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главой наблюдательного совета "Русской стали" вновь стал председатель совета директоров "Северстали" и российский бизнесмен Алексей Мордашов сроком на два года, сообщила пресс-служба металлургической компании.

"Итоги годового общего собрания ассоциации предприятий черной металлургии "Русская Сталь" 24 июня 2026 года на очередной период (два года): 1. Наблюдательный совет вновь возглавил Алексей Мордашов, председатель совета директоров "Северстали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на должность президента был переизбран Алексей Сентюрин, исполнительный директор ассоциации "Русская сталь". При этом на месте вице-президента и председателя управляющего комитета остается Андрей Леонов (от "Северстали").

В 2024 году Мордашов стал председателем наблюдательного совета ассоциации. В 2021 году российский бизнесмен на посту президента "Русской стали" сменил владельца контрольного пакета "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимира Лисина.