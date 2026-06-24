В Екатеринбурге суд продлил арест блогеру Улановой по делу о хищении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест Екатерине Улановой, обвиняемой в хищении свыше 130 миллионов рублей.
- Против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
- Уланова и ее муж обвиняются в размещении ложной информации о продаже товаров по заниженной стоимости и прекращении связи с покупателями после получения денег.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест предпринимательнице и бьюти-блогеру Екатерине Улановой из Екатеринбурга, обвиняемой в хищении у 246 потерпевших свыше 130 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как поясняла прокуратура региона, Уланова и ее супруг с декабря 2021 года в соцсетях размещали ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости, сертификатов, лотов на такие товары, предлагали приобрести подписки на "выгодные покупки". После получения денег они переставали выходить на связь с покупателями.
Фигуранты причинили материальный ущерб 246 потерпевшим на сумму свыше 130,7 миллиона рублей, добавляло надзорное ведомство, их дело направили в суд.
"Сегодня суд в рамках предварительного слушания по поступившему уголовному делу в отношении Екатерины Улановой продлил ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, то есть по 14 декабря", – говорится в сообщении с уточнением, что слушание по делу продолжится 8 июля в закрытом режиме.