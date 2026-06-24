В Екатеринбурге суд продлил арест блогеру Улановой по делу о хищении

Краткий пересказ от РИА ИИ Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест Екатерине Улановой, обвиняемой в хищении свыше 130 миллионов рублей.

Против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Уланова и ее муж обвиняются в размещении ложной информации о продаже товаров по заниженной стоимости и прекращении связи с покупателями после получения денег.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест предпринимательнице и бьюти-блогеру Екатерине Улановой из Екатеринбурга, обвиняемой в хищении у 246 потерпевших свыше 130 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее региональное управление СК РФ информировало, что против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как поясняла прокуратура региона, Уланова и ее супруг с декабря 2021 года в соцсетях размещали ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости, сертификатов, лотов на такие товары, предлагали приобрести подписки на "выгодные покупки". После получения денег они переставали выходить на связь с покупателями.

Фигуранты причинили материальный ущерб 246 потерпевшим на сумму свыше 130,7 миллиона рублей, добавляло надзорное ведомство, их дело направили в суд.