Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге суд продлил арест блогеру Улановой по делу о хищении - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 24.06.2026
В Екатеринбурге суд продлил арест блогеру Улановой по делу о хищении

В Екатеринбурге блогеру Улановой продлили арест по делу о хищении 130 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест Екатерине Улановой, обвиняемой в хищении свыше 130 миллионов рублей.
  • Против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Уланова и ее муж обвиняются в размещении ложной информации о продаже товаров по заниженной стоимости и прекращении связи с покупателями после получения денег.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест предпринимательнице и бьюти-блогеру Екатерине Улановой из Екатеринбурга, обвиняемой в хищении у 246 потерпевших свыше 130 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее региональное управление СК РФ информировало, что против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
"Надеемся на лучшее": блогер Саша Митрошина расплакалась после приговора
18 июня, 13:53
Как поясняла прокуратура региона, Уланова и ее супруг с декабря 2021 года в соцсетях размещали ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости, сертификатов, лотов на такие товары, предлагали приобрести подписки на "выгодные покупки". После получения денег они переставали выходить на связь с покупателями.
Фигуранты причинили материальный ущерб 246 потерпевшим на сумму свыше 130,7 миллиона рублей, добавляло надзорное ведомство, их дело направили в суд.
"Сегодня суд в рамках предварительного слушания по поступившему уголовному делу в отношении Екатерины Улановой продлил ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, то есть по 14 декабря", – говорится в сообщении с уточнением, что слушание по делу продолжится 8 июля в закрытом режиме.
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Три новых уголовных дела возбудили против организатора туров Хатуны Аташян
7 июня, 22:34
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала