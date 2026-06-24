В Екатеринбурге выясняют обстоятельства обстрела автобусов из пневматики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из районов Екатеринбурга были обстреляны два пассажирских автобуса, предварительно, из пневматического оружия.
- Полиция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства и участников инцидента.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. В полиции Екатеринбурга сообщили РИА Новости, что устанавливают участников инцидента с пассажирскими автобусами, которые, по данным местных СМИ, были обстреляны из пневматического оружия в одном из районов города.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что в одном из районов Екатеринбурга были обстреляны два пассажирских автобуса. Предварительно, стрельба велась из пневматического оружия, в результате есть пострадавший.
"Информация о происшествии поступила в отдел полиции №12. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту", - сообщили РИА Новости в УМВД по Екатеринбургу.
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