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В Екатеринбурге выясняют обстоятельства обстрела автобусов из пневматики - РИА Новости, 24.06.2026
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16:00 24.06.2026 (обновлено: 16:04 24.06.2026)
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства обстрела автобусов из пневматики

В Екатеринбурге устанавливают личности обстрелявших автобусы из пневматики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из районов Екатеринбурга были обстреляны два пассажирских автобуса, предварительно, из пневматического оружия.
  • Полиция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства и участников инцидента.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. В полиции Екатеринбурга сообщили РИА Новости, что устанавливают участников инцидента с пассажирскими автобусами, которые, по данным местных СМИ, были обстреляны из пневматического оружия в одном из районов города.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что в одном из районов Екатеринбурга были обстреляны два пассажирских автобуса. Предварительно, стрельба велась из пневматического оружия, в результате есть пострадавший.
"Информация о происшествии поступила в отдел полиции №12. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту", - сообщили РИА Новости в УМВД по Екатеринбургу.
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