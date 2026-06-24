В Екатеринбурге выясняют обстоятельства обстрела автобусов из пневматики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. В полиции Екатеринбурга сообщили РИА Новости, что устанавливают участников инцидента с пассажирскими автобусами, которые, по данным местных СМИ, были обстреляны из пневматического оружия в одном из районов города.