Ефимов: в Печатниках возведут бизнес-центр на 93 тысячи "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бизнес-центр площадью более 93 тысяч квадратных метров возведут на юго-востоке Москвы в Печатниках, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Бизнес-центр "Адмирал" площадью свыше 93 тысяч квадратных метров появится на Шоссейной улице. Он станет не только точкой притяжения для бизнеса, но и современным общественным пространством в развивающемся районе Печатники на месте бывшей промзоны "Южный порт", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что благодаря реализации проекта в столице появится 7,5 тысячи рабочих мест. Проект предусматривает террасы с видами на Москву , подземно-надземную автостоянку на 193 машино-места. Кроме того, для резидентов оборудуют 44 дополнительных места на примыкающей к зданию парковке, в том числе для маломобильных жителей. Для комфорта граждан также появится зарядная станция для электромобилей.