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Ефимов: в Печатниках возведут бизнес-центр на 93 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 24.06.2026
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14:05 24.06.2026
Ефимов: в Печатниках возведут бизнес-центр на 93 тысячи "квадратов"

Ефимов: в Печатниках построят бизнес-центр площадью свыше 93 тысяч "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бизнес-центр площадью более 93 тысяч квадратных метров возведут на юго-востоке Москвы в Печатниках, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Бизнес-центр "Адмирал" площадью свыше 93 тысяч квадратных метров появится на Шоссейной улице. Он станет не только точкой притяжения для бизнеса, но и современным общественным пространством в развивающемся районе Печатники на месте бывшей промзоны "Южный порт", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
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В сообщении отмечается, что благодаря реализации проекта в столице появится 7,5 тысячи рабочих мест. Проект предусматривает террасы с видами на Москву, подземно-надземную автостоянку на 193 машино-места. Кроме того, для резидентов оборудуют 44 дополнительных места на примыкающей к зданию парковке, в том числе для маломобильных жителей. Для комфорта граждан также появится зарядная станция для электромобилей.
На прилегающей к бизнес-центру территории проведут благоустройство с новыми тротуарами, проездами, велодорожками, площадками для отдыха, добавляется в пресс-релизе.
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