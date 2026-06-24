Ефимов: надвижку завершили на путепроводе через МЦД-2 на южном участке МСД

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Надвижку пролетного строения завершили на путепроводе через пути МЦД-2 на финальном участке Московского скоростного диаметра (МСД) на юге города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Проект финального участка МСД на южном направлении предполагает возведение и реконструкцию 7,7 километра дорог, в том числе шести искусственных сооружений, уточнил замглавы города. Он добавил, что работы на финальном участке в планах выполнить до конца 2026 года.

"На одном из путепроводов завершена надвижка пролетного строения. Всего специалисты выполнили семь этапов надвижки, в ходе последнего металлоконструкция была продвинута на 26 метров и встала на опору. Там она будет состыкована с частью путепровода, собранной в навес над Бакинской улицей. Сейчас на участке задействованы почти 200 рабочих и десять единиц техники", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Новый путепровод через МЦД-2 со съездами в сторону Каширского и Симферопольского шоссе свяжет Липецкую и Каспийскую улицы, сообщил заммэра. В департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры дополнили, что новый участок улучшит транспортное обслуживание порядка 700 тысяч москвичей, уменьшив нагрузку на участки МСД, Кантемировскую и Каспийскую улицы и создав дополнительный выезд на трассу М-4 "Дон".