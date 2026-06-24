Агент Селюк заявил, что пригласил бы в "Зенит" Дзюбу

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"Дзюбе надо отдать должное: он до сих пор очень хорошо себя чувствует в штрафной площади, хорошо играет головой, корпусом, может забить гол. Считаю, что его абсолютно точно может взять клуб из первой шестерки турнирной таблицы РПЛ. Объясню почему. Против таких команд, как "Зенит" или "Динамо", многие соперники выстраиваются в автобус, и чтобы его вскрыть, нужен игрок в штрафной площади. Для этого "Спартак", например, держал (Антона) Заболотного, но Дзюба в этом плане был бы в команде намного эффективнее", - сказал Селюк.