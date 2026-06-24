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Агент Селюк заявил, что пригласил бы в "Зенит" Дзюбу - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
18:46 24.06.2026
Агент Селюк заявил, что пригласил бы в "Зенит" Дзюбу

Селюк: на месте руководства "Зенита" пригласил бы футболиста Дзюбу в команду

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент Дмитрий Селюк заявил, что на месте руководства петербургского «Зенита» пригласил бы в команду лучшего бомбардира в истории российского футбола Артема Дзюбу.
  • Дзюба не исключил своего возвращения в «Спартак» и после ухода из тольяттинского «Акрона» заявил, что собирается продолжить карьеру в России.
  • Селюк считает, что Дзюба был бы эффективен в командах из первой шестерки турнирной таблицы РПЛ и мог бы устроить «шоу» для болельщиков.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что на месте руководства петербургского "Зенита" пригласил бы в команду лучшего бомбардира в истории российского футбола Артема Дзюбу.
Ранее Дзюба не исключил своего возвращения в "Спартак". По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
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"Дзюбе надо отдать должное: он до сих пор очень хорошо себя чувствует в штрафной площади, хорошо играет головой, корпусом, может забить гол. Считаю, что его абсолютно точно может взять клуб из первой шестерки турнирной таблицы РПЛ. Объясню почему. Против таких команд, как "Зенит" или "Динамо", многие соперники выстраиваются в автобус, и чтобы его вскрыть, нужен игрок в штрафной площади. Для этого "Спартак", например, держал (Антона) Заболотного, но Дзюба в этом плане был бы в команде намного эффективнее", - сказал Селюк.
"На месте любого руководства, включая "Зенита", пригласил бы его в команду. Он сейчас рекордсмен во всех направлениях. А помимо этого, можно устроить определенное шоу для своего клуба, для болельщиков. Было бы неплохо", - добавил он.
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