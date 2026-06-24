Джикия подписал контракт с "Локомотивом"

Последним клубом Джикии в России были подмосковные "Химки", до этого он восемь сезонов играл за "Спартак" (215 матчей, 5 голов), с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также на счету Джикии 44 матча и 2 гола за сборную России, с которой он выступил на Кубке конфедераций 2017 года и Евро-2020.