Джикия подписал контракт с "Локомотивом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Георгий Джикия вернулся в Российскую премьер-лигу и подписал контракт с московским "Локомотивом".
- Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" в июле 2025 года, но команда вылетела во второй дивизион чемпионата Турции по итогам сезона 2025/26.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший капитан московского "Спартака" Георгий Джикия вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и подписал контракт со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Джикия перешел в клуб, воспитанником которого является, на правах свободного агента. Контракт 32-летнего защитника рассчитан на один сезон.
Джикия в июле 2025 года перешел в турецкий "Антальяспор", его контракт был рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона-2025/26 команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции.
Последним клубом Джикии в России были подмосковные "Химки", до этого он восемь сезонов играл за "Спартак" (215 матчей, 5 голов), с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также на счету Джикии 44 матча и 2 гола за сборную России, с которой он выступил на Кубке конфедераций 2017 года и Евро-2020.