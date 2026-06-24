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Джикия подписал контракт с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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12:57 24.06.2026 (обновлено: 13:13 24.06.2026)
Джикия подписал контракт с "Локомотивом"

Георгий Джикия вернулся в РПЛ и подписал контракт с "Локомотивом"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГеоргий Джикия
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Георгий Джикия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Георгий Джикия вернулся в Российскую премьер-лигу и подписал контракт с московским "Локомотивом".
  • Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" в июле 2025 года, но команда вылетела во второй дивизион чемпионата Турции по итогам сезона 2025/26.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший капитан московского "Спартака" Георгий Джикия вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и подписал контракт со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Джикия перешел в клуб, воспитанником которого является, на правах свободного агента. Контракт 32-летнего защитника рассчитан на один сезон.
Джикия в июле 2025 года перешел в турецкий "Антальяспор", его контракт был рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона-2025/26 команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции.
Последним клубом Джикии в России были подмосковные "Химки", до этого он восемь сезонов играл за "Спартак" (215 матчей, 5 голов), с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также на счету Джикии 44 матча и 2 гола за сборную России, с которой он выступил на Кубке конфедераций 2017 года и Евро-2020.
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ФутболСпортРоссияТурцияГеоргий ДжикияЛокомотив (Москва)Спартак МоскваАнтальяспорРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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