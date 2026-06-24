Джеко вошел в состав сборной Боснии и Герцеговины на матч ЧМ против Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Боснии и Герцеговины и сборная Катара объявили стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Матч группы B пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск, у национальных команд по одному набранному очку.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборные Боснии и Герцеговины и Катара объявили стартовые составы на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч группы B пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск. У национальных команд по одному набранному очку.
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
29’ • Керим Алайбегович
34’ • Махмуд Абунада (А)
80’ • Эрмин Махмич
42’ • Хассан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
С первых минут в составе сборной Катара выйдут: Махмуд Абунада (вратарь), Педро Мигель, Исса Лайе, Джассем Габер, Буалем Хухи, Султан Аль-Брейк, Карим Будиаф, Ахмед Фатхи, Эдмилсон Жуниор, Хассан Аль-Хаидос (капитан), Акрам Афиф.
Сборная Боснии и Герцеговины начнет встречу в следующем сочетании: Никола Василь (вратарь), Сеад Колашинац, Никола Катич, Степан Раделич, Арьян Малич, Иван Башич, Иван Шуньич, Эрмедин Демирович, Эдин Джеко (капитан), Керим Алайбегович, Эсмир Байрактаревич.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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