Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко (в центре)

© ELVIS BARUKCIC Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко (в центре)

Джеко вошел в состав сборной Боснии и Герцеговины на матч ЧМ против Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Боснии и Герцеговины и сборная Катара объявили стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч группы B пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск, у национальных команд по одному набранному очку.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборные Боснии и Герцеговины и Катара объявили стартовые составы на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч группы B пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск. У национальных команд по одному набранному очку.

С первых минут в составе сборной Катара выйдут: Махмуд Абунада (вратарь), Педро Мигель, Исса Лайе, Джассем Габер, Буалем Хухи, Султан Аль-Брейк, Карим Будиаф, Ахмед Фатхи, Эдмилсон Жуниор, Хассан Аль-Хаидос (капитан), Акрам Афиф.

Сборная Боснии и Герцеговины начнет встречу в следующем сочетании: Никола Василь (вратарь), Сеад Колашинац, Никола Катич, Степан Раделич, Арьян Малич, Иван Башич, Иван Шуньич, Эрмедин Демирович, Эдин Джеко (капитан), Керим Алайбегович, Эсмир Байрактаревич.