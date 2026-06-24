Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено в 8:33 мск.
- Движение по Крымскому мосту возобновлено, мост пробыл перекрытым около получаса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 8.33 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым около получаса.
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