Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
- Движение перекрыли в 8:33 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Движение перекрыли в 8.33 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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