Названы регионы-лидеры по числу ДТП с тотальным разрушением автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала 2026 года Ленинградская область вышла в лидеры по доле дорожных аварий, приведших к полному разрушению автомобиля.

Тотальными для транспортных средств в Ленинградской области оказались 4,6% ДТП, после которых автовладельцы обращались за выплатами к страховщику.

В топе рейтинга по доле тотальных аварий также Самарская область (4%), Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%) и Удмуртия (2,9%).

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ленинградская область с начала 2026 года вышла в лидеры по доле дорожных аварий, которые привели к полному разрушению автомобиля: тотальными для транспортных средств в регионе оказались 4,6% ДТП, после которых автовладельцы обращались за выплатами к страховщику, сообщили РИА Новости в пресс-службе страхового дома ВСК.

"По данным страхового дома ВСК, частота тотальных ДТП с начала 2026 года составила примерно 2,4%. Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области – на них пришлось 4,6% ДТП", - сообщили в компании.

В топе рейтинга также Самарская область с 4% тотальных для автомобилей аварий, Красноярский край - с 3,5%, Нижегородская область - с 3,2% и Удмуртия с долей ДТП, приведших к полному разрушению автомобиля, в 2,9%.

Среди крупных регионов реже всего признавались не подлежащими восстановлению автомобили жителей Челябинской области - только в 1,6% страховых случаев, и Татарстана – после 1,7% аварий.

"Как правило, лидерами по уровню аварийности становятся регионы с самым большим автопарком. По итогам 2025 года Ленинградская область не входила в антирейтинг по количеству тотальных ДТП", – рассказали в компании.

В прошлом году, по данным страховщика, по этому показателю лидировала Московская область, где автомобили не подлежали восстановлению в 11% страховых случаев. В тройке лидеров были также Москва (10%) и Санкт-Петербург (5%).