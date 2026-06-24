Названы регионы-лидеры по числу ДТП с тотальным разрушением автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала 2026 года Ленинградская область вышла в лидеры по доле дорожных аварий, приведших к полному разрушению автомобиля.
- Тотальными для транспортных средств в Ленинградской области оказались 4,6% ДТП, после которых автовладельцы обращались за выплатами к страховщику.
- В топе рейтинга по доле тотальных аварий также Самарская область (4%), Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%) и Удмуртия (2,9%).
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ленинградская область с начала 2026 года вышла в лидеры по доле дорожных аварий, которые привели к полному разрушению автомобиля: тотальными для транспортных средств в регионе оказались 4,6% ДТП, после которых автовладельцы обращались за выплатами к страховщику, сообщили РИА Новости в пресс-службе страхового дома ВСК.
"По данным страхового дома ВСК, частота тотальных ДТП с начала 2026 года составила примерно 2,4%. Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области – на них пришлось 4,6% ДТП", - сообщили в компании.
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
12 марта, 07:35
В топе рейтинга также Самарская область с 4% тотальных для автомобилей аварий, Красноярский край - с 3,5%, Нижегородская область - с 3,2% и Удмуртия с долей ДТП, приведших к полному разрушению автомобиля, в 2,9%.
Среди крупных регионов реже всего признавались не подлежащими восстановлению автомобили жителей Челябинской области - только в 1,6% страховых случаев, и Татарстана – после 1,7% аварий.
"Как правило, лидерами по уровню аварийности становятся регионы с самым большим автопарком. По итогам 2025 года Ленинградская область не входила в антирейтинг по количеству тотальных ДТП", – рассказали в компании.
В прошлом году, по данным страховщика, по этому показателю лидировала Московская область, где автомобили не подлежали восстановлению в 11% страховых случаев. В тройке лидеров были также Москва (10%) и Санкт-Петербург (5%).
В текущем году столичные автовладельцы ездят аккуратнее: в Москве с начала года только 2% ДТП привели к полной гибели авто, в Московской области было 2,4% тотальных аварий, в Санкт-Петербурге – 1,8%.
"Штрафуют на сотни тысяч". На водителей в России расставили новые ловушки
10 ноября 2025, 08:00