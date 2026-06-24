Иногда нужно признать очевидное — и это нормально, чтобы не повторять ошибок: порой наши противники могут ловко подсунуть нам информационную жвачку, от которой тяжело отлипнуть.

Бесконечные заголовки западных СМИ, посвященные "войне дронов", ударам киевского режима по разным российским городам и объектам, возникающим (временным и локальным) трудностям, так же бесконечно муссируются и разгоняются по российской инфосфере (пусть и с противоположным знаком), создавая ощущение, что, кроме этого, ничего другого и не происходит.

В этом и состоит задача наших врагов, которые сейчас отчаянно пытаются скрыть резко углубляющийся кризис с последним крупным оборонительным узлом ВСУ на Донбассе , после падения которого с громким треском падет бережно поливаемый миф о "патовой ситуации" на фронте.

Речь идет об ускорившемся наступлении русской армии в районе Славянско-Краматорской агломерации, где параллельно завершаются удары с трех сторон, образующие клещи: со стороны Константиновки, которая уже практически полностью взята под контроль, Красного Лимана и Рай-Александровки.

Освобождение Рай-Александровки, располагающейся на стратегических высотах, позволяет держать под плотным огневым контролем большую часть Славянска и северные районы Краматорска. При этом Славянск и Краматорск находятся в радиусе работы не только российских ракет, дронов и авиации, но теперь и тяжелой артиллерии, от которой у хваленой украинской "стены дронов" нет ни лома, ни зубочистки.

В Красном Лимане (крупный железнодорожный узел) уничтожена последняя переправа ВСУ через Северский Донец, что отрезало пути снабжения ВСУ в райцентре, после чего сразу были отмечены отступающие подразделения ВСУ. От Красного Лимана до Славянска — меньше десяти километров и столько же — до главного маршрута снабжения всей агломерации по трассе M-03, ведущей на Изюм.

Зачищаемая же Константиновка, где взяты в окружение остатки гарнизона, — это последнее серьезное препятствие на пути наших войск ко всей агломерации, которая, в свою очередь, является последним ключевым узлом обороны ВСУ в Донбассе.

Совершенно очевидно (и это признают западные военные эксперты), что у Зеленского и Сырского нет ресурсов, чтобы одновременно эффективно оборонять и Краматорск, и Славянск, поэтому ухудшение ситуации в одном городе неизбежно отразится и на другом. Благодаря освобождению Рай-Александровки ВС России получают возможность перерезать соединяющую эти города трассу H-20 для изоляции их друг от друга и последующего уничтожения гарнизонов ВСУ по отдельности (слона, даже дохлого, едят по частям).

Надо отметить, что для Киева и его евродруганов все происходящее идет под вывеской "Очевидное — невероятное", потому что этого в принципе не должно было случиться.

Надо понимать, что Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск с прилегающими городами и населенными пунктами, по замыслу Киева и западных военных советников, планировалось превратить в единую мощную оборонительную оперативно-стратегическую систему. Многочисленные укрепления и заграждения в районе начали строить еще в 2022 году, и до недавнего времени агломерация представляла собой глубокоэшелонированный укрепрайон с развитой системой долговременных оборонительных сооружений, минными полями, подготовленными секторами обстрела и даже специальными "килл-зонами", обнесенными колючей проволокой. А в небе, как мы помним, — непроходимая и легендарная "стена дронов".

Но что-то пошло не так (что бы это могло быть?) — и, по данным западных СМИ, сейчас оттуда идет лихорадочная эвакуация. Как передает издание The New York Times, из Краматорска уже были насильственно эвакуированы десятки тысяч людей, из-за чего он превращается в город-призрак.

Одновременно в рамках стратегии "выжженной земли" идет масштабная эвакуация остающихся промышленных предприятий, которые отправляются в Закарпатье, в город Перечин. Задумка: создать в глубине Карпатских гор "Краматорск-2". По данным британского издания The Economist, туда было уже вывезено порядка 3500 ключевых специалистов и рабочих, но с учетом сжимающихся клещей успех спасения рядового Мыколы под большим вопросом: "Времени почти не остается".

Сюрпризом для Киева стало неожиданное обрушение обороны на всех трех ключевых направлениях. В течение двух месяцев (с марта по май) наши войска, естественно, не наступая в лоб и сохраняя жизни бойцов, с любовью "размягчали" укрепления, рубили маршруты снабжения и коммуникации, а также методично отправляли к Бандере живую силу противника. Внешне казалось, что фронт стоит, в Брюсселях писались писульки о капитуляции России, а Гарри Каспаров* сделал себе тату со словами "патовая ситуация".

Но девушка созрела — и в середине мая все посыпалось, как и планировалось. По данным российского Минобороны, уже пятую неделю подряд идет рост безвозвратных и санитарных потерь противника, а в Киеве спохватились, но поздно.

Как пишут западные СМИ, "Киев политически отказывался уступать Донбасс, но реальность такова, что основные города региона повторяют судьбу Бахмута, Авдеевки и Часова Яра". Британская Би-би-си вынужденно признала: "Если Константиновка падет, российские войска смогут продвинуться к последним оставшимся оплотам Украины на востоке — городам Краматорск и Славянск — и приблизиться к полному контролю над Донбассом", потому что за Славянском и Краматорском "нет сравнимых укреплений вплоть до Днепра".

Киев, естественно, выпрыгивает из штанов, чтобы "перебить повесточку", и шмыгающему лицедею действительно удалось подпортить отпуск многим нашим мирным отдыхающим. Но ничего: в Славянске и Краматорске наши ребята подпортят ВСУ несравнимо больше.