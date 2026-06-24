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Диалог с США по раздражителям находится в фазе застоя, заявил Рябков - РИА Новости, 24.06.2026
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01:03 24.06.2026 (обновлено: 02:28 24.06.2026)
Диалог с США по раздражителям находится в фазе застоя, заявил Рябков

Рябков: диалог России и США по устранению раздражителей находится в застое

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях сейчас находится в застое.
  • Новые консультации экспертов по устранению "раздражителей" возможны до конца лета.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть трудности в этом диалоге. Мы можем рассматривать его как проходящий сейчас фазу некоторого застоя. В прошлом году были достигнуты неплохие результаты и был резвый старт. Не скажу, что сейчас мы уперлись в стену - это было бы преувеличением", - сообщил Рябков в интервью газете "Известия".
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По его словам, есть "пробуксовки", а каждое новое продвижение вперед "дается ценой значительных усилий". "У нас по мелочам такое продвижение есть", - отметил он.
При этом Рябков предполагает, что новые консультации экспертов по устранению "раздражителей" возможны уже летом.
"Анонсировать нечего, потому что нет конкретных сроков, но есть понимание, что они будут продолжены. По моему представлению, все это должно состояться в любом случае до конца лета", - добавил он.
В начале июня Рябков сообщал, что новый раунд консультаций США и России по взаимным "раздражителям" в отношениях состоится в любом случае, но конкретных сроков не было. В свою очередь, директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявлял, что диалог двух стран по устранению "раздражителей" не прекращается.
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