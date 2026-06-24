Диалог с США по раздражителям находится в фазе застоя, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ Диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях сейчас находится в застое.

Новые консультации экспертов по устранению "раздражителей" возможны до конца лета.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть трудности в этом диалоге. Мы можем рассматривать его как проходящий сейчас фазу некоторого застоя. В прошлом году были достигнуты неплохие результаты и был резвый старт. Не скажу, что сейчас мы уперлись в стену - это было бы преувеличением", - сообщил Рябков в интервью газете "Известия".

По его словам, есть "пробуксовки", а каждое новое продвижение вперед "дается ценой значительных усилий". "У нас по мелочам такое продвижение есть", - отметил он.

При этом Рябков предполагает, что новые консультации экспертов по устранению "раздражителей" возможны уже летом.

"Анонсировать нечего, потому что нет конкретных сроков, но есть понимание, что они будут продолжены. По моему представлению, все это должно состояться в любом случае до конца лета", - добавил он.