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Рябков заявил, что контакты Лаврова и Рубио продолжатся - РИА Новости, 24.06.2026
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00:59 24.06.2026 (обновлено: 01:40 24.06.2026)
Рябков заявил, что контакты Лаврова и Рубио продолжатся

Рябков: нет сомнений, что контакты между Лавровым и Рубио будут продолжены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНеделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакты между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио будут продолжены.
  • По словам Рябкова, контакты могут быть организованы в формате телефонного разговора оперативно, без конкретного графика.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакты между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио будут продолжены.
"Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно. Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации (президента США Дональда) Трампа у власти. Были и очные встречи. Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений", - заявил Рябков, отвечая на вопрос "Известий", планируются ли в ближайшее время переговоры Лаврова с Рубио.
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