Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что котлеты из свежего домашнего фарша лучше усваиваются и приносят пользу организму.
- По словам диетолога, оптимальный вариант котлет — из домашнего свежеприготовленного фарша с мясом, специями, луком и, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Котлеты из свежего домашнего фарша лучше усваиваются и приносят пользу организму, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
"Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости. Это самый оптимальный вариант котлет. Соль добавлять по вкусу", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, такой вариант белка хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит пользу организму.