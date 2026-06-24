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Диетолог дал совет по приготовлению котлет - РИА Новости, 24.06.2026
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15:49 24.06.2026 (обновлено: 15:58 24.06.2026)
Диетолог дал совет по приготовлению котлет

Диетолог Поляков: котлеты из свежего фарша лучше усваиваются

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaКотлеты
Котлеты - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Котлеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что котлеты из свежего домашнего фарша лучше усваиваются и приносят пользу организму.
  • По словам диетолога, оптимальный вариант котлет — из домашнего свежеприготовленного фарша с мясом, специями, луком и, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Котлеты из свежего домашнего фарша лучше усваиваются и приносят пользу организму, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
"Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости. Это самый оптимальный вариант котлет. Соль добавлять по вкусу", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, такой вариант белка хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит пользу организму.
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