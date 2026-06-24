В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В систему ОМС впервые включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом.
- Также в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией.
- Расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом", - рассказал Баланин.
Он добавил, что также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией.
"Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений", - отметил глава ФФОМС.
Баланин уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем.
В России запустили главный цифровой ресурс о диабете
30 мая, 00:46