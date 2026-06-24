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В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом - РИА Новости, 24.06.2026
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03:52 24.06.2026
В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом

В систему ОМС впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья

© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативыПланшетный компьютер с программой на тему "здоровье человека"
Планшетный компьютер с программой на тему здоровье человека - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативы
Планшетный компьютер с программой на тему "здоровье человека". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В систему ОМС впервые включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом.
  • Также в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией.
  • Расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом", - рассказал Баланин.
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Он добавил, что также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией.
"Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений", - отметил глава ФФОМС.
Баланин уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем.
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