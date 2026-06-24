В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом

Он добавил, что также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией.

Баланин уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем.