Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил реализовать программу по отправке граждан Украины на родину.

Януш Ковальский инициировал депутатскую проверку на тему трудоустройства граждан Украины в польских государственных органах.

ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил реализовать программу по отправке граждан Украины на родину.

"Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину . Все должны вернуться туда", - написал Ковальский, который формально не входит ни в одну из парламентских фракций, на своей странице в признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook*.

Несколько недель назад Ковальский заявил, что инициировал депутатскую проверку на тему того, сколько граждан Украины трудоустроены в польских государственных органах.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.