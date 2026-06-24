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Польский депутат предложил отправить украинцев на родину - РИА Новости, 24.06.2026
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13:19 24.06.2026
Польский депутат предложил отправить украинцев на родину

Ковальский предложил реализовать программу по отправке украинцев на родину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил реализовать программу по отправке граждан Украины на родину.
  • Януш Ковальский инициировал депутатскую проверку на тему трудоустройства граждан Украины в польских государственных органах.
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил реализовать программу по отправке граждан Украины на родину.
"Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда", - написал Ковальский, который формально не входит ни в одну из парламентских фракций, на своей странице в признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook*.
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Несколько недель назад Ковальский заявил, что инициировал депутатскую проверку на тему того, сколько граждан Украины трудоустроены в польских государственных органах.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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