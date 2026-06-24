Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил реализовать программу по отправке граждан Украины на родину.
- Януш Ковальский инициировал депутатскую проверку на тему трудоустройства граждан Украины в польских государственных органах.
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил реализовать программу по отправке граждан Украины на родину.
Несколько недель назад Ковальский заявил, что инициировал депутатскую проверку на тему того, сколько граждан Украины трудоустроены в польских государственных органах.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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