Украинский депутат задекларировал восемь миллионов долларов в криптовалюте

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Кизляр задекларировал за 2025 год восемь миллионов долларов в криптовалюте, включая 100 BTC и 1000 ETH.

В собственности семьи депутата находятся два автомобиля, мотоцикл, золотые слитки, наличные в разных валютах, а также жилой дом, земельный участок и квартира.

Кизляр владеет частью в компаниях «Укрстандарт ойл» и «Проскуров ойл».

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр задекларировал за 2025 год восемь миллионов долларов в криптовалюте, три сумки Hermes и две шубы из соболя и канадской рыси, выяснило РИА Новости, изучив его ежегодную декларацию.

Согласно открытым базам данных украинского аналитического ресурса Opendatabot, Кизляр задекларировал самый крупный биткоин-портфель среди украинских чиновников за 2025 год – на сумму 100 BTC (6,3 миллиона долларов). Также экс-депутат лидирует среди тех, кто задекларировал эфириум (ETH) – у него одна тысяча ETH на сумму почти 1,7 миллиона долларов.

Депутат задекларировал три сумки Hermes на свою жену Валентину Кизляр, также в собственности семьи указаны трое часов Rolex и двое часов Audemars Piguet, их стоимость указана "неизвестной". На жену Кизляра оформлены соболиная шуба и шуба из канадской рыси Braschi "неизвестной" стоимости.

В собственности семьи депутата находятся легковые автомобили Mercedes-Benz Maybach S580 2022 года выпуска стоимостью 33,2 тысячи долларов и Toyota RAV-4 Hybrid 2024 года выпуска стоимостью 38,4 тысячи долларов. А также мотоцикл Honda CMX1100D 2022 года выпуска стоимостью 11 тысяч долларов. Кизляр задекларировал в собственности своей семьи золотые слитки на общую сумму 6,8 тысячи долларов и наличные в разных валютах на общую сумму 626,7 тысячи долларов.

Согласно данным в декларации, в собственности семьи Кизляр находится жилой дом в Киевской области площадью 393,2 квадратных метра и стоимостью 394,4 тысячи долларов, земельный участок в Хмельницком площадью 1577 квадратных метра и стоимостью 26,8 тысячи долларов. Также в декларации указана квартира в Хмельницком площадью 116,6 квадратных метра, стоимость которой неизвестна. Кроме того, семья депутата владеет двумя машиноместами в Киеве на общую сумму 781 долларов. Из драгоценностей в декларации указаны запонки из белого золота с бриллиантами, зажим для галстука из белого золота с бриллиантами, золотое кольцо с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами и цепочка из белого золота с кулоном с бриллиантами. Стоимость всех драгоценностей указана в декларации как неизвестная.

Депутат указал в декларации за 2025 год доход от предпринимательской деятельности на сумму 144,8 тысячи долларов, а также доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в размере 31,1 тысячи долларов. Его жена заработала на предпринимательстве 135,6 тысячи долларов и получила доход 35,4 тысячи долларов от отчуждения движимого имущества.

Кизляр владеет частью в компании "Укрстандарт ойл" с уставным капиталом 3,8 миллиона гривен (85,4 тысячи долларов). Согласно данным украинского сервиса аналитики предприятий YouControl, основным видом деятельности компании является оптовая торговля топливом и подобными продуктами, а дополнительными – ремонт и техобслуживание машин и оборудования, строительство. По данным ресурса Opendatabot, компания является убыточной: в 2023 году убыток составил 66,9 тысячи гривен (1,4 тысячи долларов), в 2024 году убыток составил 700 гривен (15,5 долларов), а в 2025 году принес нулевую чистую прибыль.

Также Кизляр владеет корпоративными правами на часть в компании "Проскуров ойл" с уставным капиталом в 1,6 миллиона гривен (35,4 тысячи долларов), основным видом деятельности которой указано предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимости.