Дагестан планирует принимать детей из Ирана на отдых

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана, сообщил врио главы региона Федор Щукин по итогам встречи с представителем правительства Дагестана при торговом представительстве РФ в Иране Андреем Танаевым.

Он отметил, что планов много, например, в ближайшее время – провести соревнования по вольной борьбе и организовать фотовыставку о Дагестане в Реште.