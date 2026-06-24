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Дагестан планирует принимать детей из Ирана на отдых - РИА Новости, 24.06.2026
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22:57 24.06.2026
Дагестан планирует принимать детей из Ирана на отдых

Дагестан планирует принять на отдых детей из обстрелянных районов Ирана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на город Дербент
Вид на город Дербент - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана.
  • Дагестан и Иран связывают давние добрососедские отношения, и ранее Дагестан уже направил гуманитарную помощь Ирану.
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана, сообщил врио главы региона Федор Щукин по итогам встречи с представителем правительства Дагестана при торговом представительстве РФ в Иране Андреем Танаевым.
"Дагестан и Иран связывают давние добрососедские отношения, которые мы ценим и укрепляем. На встрече с Андреем Танаевым… обсуждали дальнейшие перспективы. Ранее Дагестан направил гуманитарную помощь нашим соседям, сейчас прорабатываем возможность принимать детей из подвергшихся обстрелам зон Ирана на отдых в нашей республике", – написал Щукин в Telegram-канале.
Он отметил, что планов много, например, в ближайшее время – провести соревнования по вольной борьбе и организовать фотовыставку о Дагестане в Реште.
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В миреРеспублика ДагестанИранРоссияФедор Щукин
 
 
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