Дагестан планирует принимать детей из Ирана на отдых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана.
- Дагестан и Иран связывают давние добрососедские отношения, и ранее Дагестан уже направил гуманитарную помощь Ирану.
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из подвергшихся обстрелам районов Ирана, сообщил врио главы региона Федор Щукин по итогам встречи с представителем правительства Дагестана при торговом представительстве РФ в Иране Андреем Танаевым.
"Дагестан и Иран связывают давние добрососедские отношения, которые мы ценим и укрепляем. На встрече с Андреем Танаевым… обсуждали дальнейшие перспективы. Ранее Дагестан направил гуманитарную помощь нашим соседям, сейчас прорабатываем возможность принимать детей из подвергшихся обстрелам зон Ирана на отдых в нашей республике", – написал Щукин в Telegram-канале.
Он отметил, что планов много, например, в ближайшее время – провести соревнования по вольной борьбе и организовать фотовыставку о Дагестане в Реште.