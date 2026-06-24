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Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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12:56 24.06.2026 (обновлено: 13:18 24.06.2026)
Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Чернышенко поздравил «Россию сегодня» с 85-летием

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил коллектив международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием.
  • Чернышенко отметил, что агентство оперативно и достоверно освещает главные новости, уделяя особое внимание специальной военной операции и рассказам о бойцах.
  • Вице-премьер подчеркнул важность передачи опыта агентства молодому поколению через проект SputnikPro.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, отметив, что сотрудники уделяют особое внимание освещению специальной военной операции и рассказам о бойцах, которые защищают суверенитет России на передовой.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
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"Ваша команда – настоящие профессионалы, ответственные, неравнодушные, преданные своему делу люди. Вы оперативно и достоверно освещаете главные новости, выпускаете эксклюзивные материалы с мест событий. Особое внимание уделяете освещению специальной военной операции и рассказам о наших Героях, которые защищают суверенитет России на передовой", - говорится в телеграмме Чернышенко коллективу агентства.
Вице-премьер подчеркнул важность того, что агентство передает свой богатый опыт молодому поколению – уникальный международный просветительский проект SputnikPro охватил уже более 15 тысяч участников из 80 стран.
"Друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и неуклонного роста аудитории", - заключил Чернышенко.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.
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