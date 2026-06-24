В Черновцах мобилизованным стреляли под ноги, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. В учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Прибан" в Черновицкой области мобилизованным во время тренировок стреляли под ноги, чтобы они бежали быстрее, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Мелешко.

"Нам (дали страху. — Прим. ред.) сразу со старта, инструктора нас гонят, стреляют нам под ноги из пистолетов сзади, чтобы мы быстрее бежали, чтобы быстрее дошли до точки", — сказал пленный.