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В Черновцах мобилизованным стреляли под ноги, рассказал пленный - РИА Новости, 24.06.2026
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07:59 24.06.2026 (обновлено: 11:21 24.06.2026)
В Черновцах мобилизованным стреляли под ноги, рассказал пленный

Мобилизованным в учебном центре ВСУ стреляли под ноги, чтобы они бежали быстрее

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобилизованным в учебном центре «Прибан» в Черновицкой области стреляли под ноги во время тренировок, чтобы они бежали быстрее.
  • Пленный Дмитрий Мелешко рассказал, что после мобилизации его отправили в учебный центр на полигон «Прибан» в Черновцах.
ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. В учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Прибан" в Черновицкой области мобилизованным во время тренировок стреляли под ноги, чтобы они бежали быстрее, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Мелешко.
По его словам, после мобилизации сотрудниками ТЦК его отправили в учебный центр на полигон "Прибан" в Черновцах.
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"Нам (дали страху. — Прим. ред.) сразу со старта, инструктора нас гонят, стреляют нам под ноги из пистолетов сзади, чтобы мы быстрее бежали, чтобы быстрее дошли до точки", — сказал пленный.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение. В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным Донор сообщил РИА Новости, что солдаты ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен, видя в этом единственный способ выжить. По его словам, большинство из них были насильно мобилизованы и не хотят воевать. Он также отметил, что люди просто встают с позиций и идут сдаваться добровольно.
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