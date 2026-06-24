В Челябинске бывшего топ-менеджера банка Лихопуда осудили за взятку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинске бывшего исполнительного директора местного отделения банка Романа Лихопуда приговорили к пяти годам колонии по делу о взятке на сумму 20 миллионов рублей.

Он получил ее за помощь в открытии кредитной линии.

Также ему назначили штраф в размере 28 миллионов рублей, запретили занимать аналогичные должности в течение пяти лет и конфисковали 14 миллионов рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего исполнительного директора местного отделения банка к пяти годам колонии по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.

В правоохранительных органах РИА Новости ранее уточняли, что обвиняемые по данному делу – экс-сотрудник " Сбербанка " Роман Лихопуд, бизнесмен Алексей Вахатов и сотрудница челябинского отделения банка Оксана Малышко.

По данным следствия, с марта 2023 по январь 2025 года бывший и действующий тогда сотрудники банка в Челябинске получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии. Деньги передавались для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях.

Лихопуду вменяли взятку на 20 миллионов рублей. Преступления были выявлены региональным УФСБ России.

"Фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 28 миллионов рублей и конфискацией в размере 14 миллионов рублей", – говорится в сообщении с уточнением, что также ему пять лет запрещено занимать аналогичные должности.