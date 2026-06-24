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В Челябинске бывшего топ-менеджера банка Лихопуда осудили за взятку - РИА Новости, 24.06.2026
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10:48 24.06.2026
В Челябинске бывшего топ-менеджера банка Лихопуда осудили за взятку

В Челябинске бывший топ-менеджер банка Лихопуд получил 5 лет колонии за взятку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске бывшего исполнительного директора местного отделения банка Романа Лихопуда приговорили к пяти годам колонии по делу о взятке на сумму 20 миллионов рублей.
  • Он получил ее за помощь в открытии кредитной линии.
  • Также ему назначили штраф в размере 28 миллионов рублей, запретили занимать аналогичные должности в течение пяти лет и конфисковали 14 миллионов рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего исполнительного директора местного отделения банка к пяти годам колонии по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее уточняли, что обвиняемые по данному делу – экс-сотрудник "Сбербанка" Роман Лихопуд, бизнесмен Алексей Вахатов и сотрудница челябинского отделения банка Оксана Малышко.
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По данным следствия, с марта 2023 по январь 2025 года бывший и действующий тогда сотрудники банка в Челябинске получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии. Деньги передавались для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях.
Лихопуду вменяли взятку на 20 миллионов рублей. Преступления были выявлены региональным УФСБ России.
"Фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 28 миллионов рублей и конфискацией в размере 14 миллионов рублей", – говорится в сообщении с уточнением, что также ему пять лет запрещено занимать аналогичные должности.
В Центральном районном суде Челябинска журналистам подтвердили, что был оглашен приговор бывшему исполнительному директору челябинского отделения "Сбербанка". "Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденного, а именно – на автомобиль, жилые и нежилые помещения, земельный участок, денежные средства", – добавили в инстанции.
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