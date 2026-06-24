Минфин Ярославской области заявил о росте доходов бюджета в 2026 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославской области за первый квартал выросли на 2 миллиарда рублей, сообщил министр финансов региона Алексей Долгов.

"Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославской области за первый квартал 2026 года составили 25 миллиардов рублей. Это на 9%, или на 2 миллиарда рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует Долгова пресс-служба правительства региона.

По словам Долгова, увеличение в первую очередь связано с ростом фонда заработной платы – рост составил 113,2%, по данным Ярославльстата за январь-февраль, и, соответственно, за счет налога на доходы физических лиц.

"Этот налог поступил в сумме 8,4 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода на 29%, или на 1,9 миллиарда рублей. В прошлом году по этому направлению также было отмечено увеличение: налог на доходы физических лиц поступил в сумме 38,5 миллиардов рублей, рост – 15,7%, или 5,2 миллиарда рублей. По данным Ярославльстата, фонд оплаты труда в регионе за 2025 год вырос на 13,4%", - рассказал региональный министр.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в прошлом году также увеличились по сравнению с 2024 годом – на 3,7%, или на 3,9 миллиарда рублей, отметил Долгов.