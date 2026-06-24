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Минфин Ярославской области заявил о росте доходов бюджета в 2026 году - РИА Новости, 24.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:39 24.06.2026
Минфин Ярославской области заявил о росте доходов бюджета в 2026 году

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославской области выросли в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославской области за первый квартал выросли на 2 миллиарда рублей, сообщил министр финансов региона Алексей Долгов.
"Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославской области за первый квартал 2026 года составили 25 миллиардов рублей. Это на 9%, или на 2 миллиарда рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует Долгова пресс-служба правительства региона.
По словам Долгова, увеличение в первую очередь связано с ростом фонда заработной платы – рост составил 113,2%, по данным Ярославльстата за январь-февраль, и, соответственно, за счет налога на доходы физических лиц.
"Этот налог поступил в сумме 8,4 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода на 29%, или на 1,9 миллиарда рублей. В прошлом году по этому направлению также было отмечено увеличение: налог на доходы физических лиц поступил в сумме 38,5 миллиардов рублей, рост – 15,7%, или 5,2 миллиарда рублей. По данным Ярославльстата, фонд оплаты труда в регионе за 2025 год вырос на 13,4%", - рассказал региональный министр.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в прошлом году также увеличились по сравнению с 2024 годом – на 3,7%, или на 3,9 миллиарда рублей, отметил Долгов.
По итогам первых трех месяцев этого года из областного бюджета израсходовано 31,5 миллиарда рублей, из которых 51%, или 16,1 миллиарда рублей, приходится на соцсферу, 30%, или 9,5 миллиарда рублей - на транспорт, дорожное хозяйство и ЖКХ. Долгов подчеркнул, что финансирование всех социально значимых расходов, публичных обязательств и первоочередных задач обеспечено в полном объеме.
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