Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем, вероятный преемник британского премьера Кира Стармера, планирует выделить больше средств на военные расходы, чем предусмотрено в текущем плане оборонных инвестиций.

Бывший глава оборонного ведомства Джон Хили подал в отставку 11 июня, заявив о недостаточном финансировании на оборону, и, по всей видимости, считает, что предлагаемое Бернемом увеличение расходов будет достаточным для защиты Великобритании.

Сторонники Бернема утверждают, что Стармер не должен публиковать готовый план оборонных инвестиций до своей отставки и до саммита НАТО 7 июля, чтобы не ограничивать возможности своего преемника.

ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который является вероятным преемником британского премьера Кира Стармера, планирует выделить больше средств на военные расходы, чем запланировано на текущий момент, пишет издание Депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который является вероятным преемником британского премьера Кира Стармера, планирует выделить больше средств на военные расходы, чем запланировано на текущий момент, пишет издание Telegraph

Британское министерство обороны готовится опубликовать план оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) на ближайшие 10 лет на фоне дыры в военном бюджете в размере около 28 миллиардов долларов.

"Бывший мэр Манчестера встретился с депутатами от Лейбористской партии и заверил их, что намерен выделить министерству обороны сумму, превышающую 13,5 миллиарда фунтов стерлингов, предусмотренную в плане оборонных инвестиций", - говорится в статье.

По информации издания, окружение Бернема также провело переговоры об увеличении военных расходов с бывшим главой оборонного ведомства Джоном Хили

Занимавший пост министра обороны Британии Джон Хили подал в отставку 11 июня, заявив, что власти предоставляют недостаточно финансирования на оборону. На должность был назначен Дэн Джарвис.

Как пишет Telegraph, "господин Хили…, по всей видимости, считает, что предлагаемое господином Бернемом увеличение расходов будет достаточным для защиты Великобритании" от неких "российских угроз".

При этом, по мнению сторонников Бернема, Стармер не вправе публиковать готовый план оборонных инвестиций до своей отставки и до саммита НАТО 7 июля, как это планировалось. Они утверждают, Стармер не должен этим документом связывать руки своего предшественника.