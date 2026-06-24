Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский журналист Кайке Андраде выразил сожаление по поводу отсутствия сборной России и российских клубов в международных соревнованиях и надежду на их скорый допуск.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости, Сергей Смышляев. В Бразилии сожалеют о том, что сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях, и надеются на их скорый допуск, заявил РИА Новости бразильский журналист Globo Esporte Кайке Андраде.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
"Очень жаль, что сборная России и российские клубы исключены из крупных международных соревнований. Но таково решение властей, и нужно его уважать. Остается только ждать, что все разрешится как можно скорее", - отметил Андраде.