В Херсонской области ночью уничтожили 14 украинских ударных беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области уничтожено 14 ударных беспилотников ВСУ.
- Беспилотники были уничтожены силами мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцать ударных беспилотников ВСУ уничтожено в Херсонской области минувшей ночью, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Ночная атака на инфраструктуру Херсонской области отражена. Силами мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ уничтожены 14 вражеских ударных БПЛА", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за слаженную боевую работу.
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