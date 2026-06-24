Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области ночью уничтожили 14 украинских ударных беспилотников - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 24.06.2026
В Херсонской области ночью уничтожили 14 украинских ударных беспилотников

Сальдо: с Херсонской области ночью уничтожили 14 ударных БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области уничтожено 14 ударных беспилотников ВСУ.
  • Беспилотники были уничтожены силами мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцать ударных беспилотников ВСУ уничтожено в Херсонской области минувшей ночью, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Ночная атака на инфраструктуру Херсонской области отражена. Силами мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ уничтожены 14 вражеских ударных БПЛА", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за слаженную боевую работу.
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 323 беспилотника
Вчера, 07:23
 
БезопасностьВладимир СальдоХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала