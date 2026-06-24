Билайн: мессенджер eXpress Lite включен в "белый список" сервисов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корпоративный мессенджер eXpress Lite, запущенный совместно российским вендором eXpress и Билайном (ПАО "ВымпелКом"), включен в "белый список", согласованный с Минцифры России, сообщает оператор.

Благодаря этому пользователи eXpress Lite сохраняют доступ к рабочей переписке, обмену файлами и звонкам даже при временных ограничениях связи.

Для работы сервиса не требуется дополнительных действий со стороны пользователей: необходимые технические настройки выполняются оператором связи. Это особенно важно для компаний, которым нужна непрерывность внутренних коммуникаций и стабильный доступ к рабочим инструментам в любых условиях.

Корпоративный мессенджер eXpress Lite был запущен Билайном совместно с российским разработчиком решений для корпоративных коммуникаций eXpress в декабре 2025 года. Продукт объединяет привычный интерфейс популярных мессенджеров с высокими стандартами безопасности. Сервис предназначен прежде всего для компаний малого и среднего бизнеса. Его ключевые преимущества для этого сегмента – доступная стоимость, гибкая тарификация, быстрый запуск и возможность начать работу без привлечения ИТ-специалистов, что особенно важно для компаний, которым нужен надежный корпоративный инструмент без сложного внедрения.

"Белый список" – перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Список согласуется с Минцифры России. В него включены государственные и социально значимые платформы, российские банки, СМИ, решения для коммуникаций и другие важные сервисы.

"Включение в перечень Минцифры – объективный маркер надежности сервиса. Для нас это подтверждение, что совместный продукт Билайна и eXpress соответствует критериям востребованного социально значимого сервиса. Бизнес получает очевидную пользу: стабильный доступ к рабочей переписке, файлам, звонкам и видеоконференциям в условиях внешней волатильности. Большое число компаний уже выбрали для себя это решение от Билайна и eXpress, обеспечив непрерывность своей деятельности и рабочих коммуникаций", - цитируются в сообщении слова генерального директора Билайна Сергея Анохина.

По словам основателя и генерального директора АО "Анлимитед Продакшен" (компания-разработчик платформы eXpress) Андрея Врацкого, включение в "белый список" является важным индикатором доверия со стороны регуляторов.

"Это подтверждает статус eXpress Lite – продукта, запущенного совместно с нашим партнером Билайн, – как надежного коммуникационного сервиса, гарантирующего бесперебойную работу даже в условиях ограничений мобильного интернета", - приводится в сообщении его комментарий.

eXpress Lite ("Экспресс-лайт")