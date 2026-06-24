Агент отметил, что трансфер Батракова в "ПСЖ" возможен только после ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что трансфер полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова во французский "ПСЖ" возможен только после чемпионата мира.
- Агент Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву.
- Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года, а его опция возможного выкупа клубом из Европы была активирована по завершении сезона-2025/26, при этом Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что трансфер полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова во французский "ПСЖ" возможен только после чемпионата мира.
В конце мая агент Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России по футболу.
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"Есть небольшая группа клубов, которая еще не приняла решение по трансферам, в их числе "ПСЖ". Они ждут, как пройдет чемпионат мира и как дальше развиваться ситуация на трансферном рынке. Некоторые игроки могут уйти из "ПСЖ" в условный "Реал". Если это случится, откроются места. На данный момент этот вопрос заморожен", - сказал Барбоза.
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа клубом из Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 млн евро.
Батраков в прошедшем сезоне провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. На его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.
Чемпионат мира стартовал 11 июня. Финал турнира пройдет 19 июля.