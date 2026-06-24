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Бастрыкин отметил вклад "России сегодня" в правовое просвещение граждан - РИА Новости, 24.06.2026
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13:39 24.06.2026 (обновлено: 13:41 24.06.2026)
Бастрыкин отметил вклад "России сегодня" в правовое просвещение граждан

Бастрыкин отметил вклад МИА "Россия сегодня" в правовое просвещение россиян

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бастрыкин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.
  • Глава СК отметил вклад журналистов в правовое просвещение граждан и сохранение исторической памяти.
  • Бастрыкин подчеркнул профессионализм сотрудников агентства и их приверженность принципам классической журналистики.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро, отметив вклад журналистов в правовое просвещение граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственный комитет Российской Федерации и коллектив РИА Новости связывают годы плодотворного сотрудничества. Мы высоко ценим сложившийся между нами профессиональный диалог, основанный на взаимном уважении и понимании важности совместной работы для общества и государства. Журналисты агентства вносят неоценимый вклад в правовое просвещение граждан, помогая формировать атмосферу нетерпимости к нарушениям закона", - говорится в поздравлении.
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Бастрыкин добавил, что на протяжении всего времени коллектив агентства остается верным своей высокой миссии – объективному, оперативному и всестороннему освещению ключевых событий общественно-политической, экономической и культурной жизни государства. Глава СК РФ подчеркнул, что профессионализм сотрудников агентства, их способность работать в условиях высочайшего напряжения, неизменная приверженность принципам классической журналистики вызывают искреннее уважение.
По его словам, сотрудники агентства не просто фиксируют хронику дня, а анализируют события, донося до аудитории основные смыслы, дают возможность миру видеть подлинный образ России. Бастрыкин отметил, что их вклад в сохранение исторической памяти, просветительскую деятельность и консолидацию общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей исключительно важен.
"Уважаемые работники РИА Новости! Примите самые искренние и теплые поздравления с 85-летием со дня основания агентства! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, неизменной профессиональной удачи и новых свершений! Благополучия и успехов всему вашему замечательному и талантливому коллективу!" - заключил Бастрыкин.
Восемьдесят пять лет назад, 24 июня 1941 года, для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
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ОбществоРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Совинформбюро
 
 
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