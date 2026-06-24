Бастрыкин отметил вклад "России сегодня" в правовое просвещение граждан

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Бастрыкин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.

Глава СК отметил вклад журналистов в правовое просвещение граждан и сохранение исторической памяти.

Бастрыкин подчеркнул профессионализм сотрудников агентства и их приверженность принципам классической журналистики.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро, отметив вклад журналистов в правовое просвещение граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственный комитет Российской Федерации и коллектив РИА Новости связывают годы плодотворного сотрудничества. Мы высоко ценим сложившийся между нами профессиональный диалог, основанный на взаимном уважении и понимании важности совместной работы для общества и государства. Журналисты агентства вносят неоценимый вклад в правовое просвещение граждан, помогая формировать атмосферу нетерпимости к нарушениям закона", - говорится в поздравлении.

Бастрыкин добавил, что на протяжении всего времени коллектив агентства остается верным своей высокой миссии – объективному, оперативному и всестороннему освещению ключевых событий общественно-политической, экономической и культурной жизни государства. Глава СК РФ подчеркнул, что профессионализм сотрудников агентства, их способность работать в условиях высочайшего напряжения, неизменная приверженность принципам классической журналистики вызывают искреннее уважение.

По его словам, сотрудники агентства не просто фиксируют хронику дня, а анализируют события, донося до аудитории основные смыслы, дают возможность миру видеть подлинный образ России. Бастрыкин отметил, что их вклад в сохранение исторической памяти, просветительскую деятельность и консолидацию общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей исключительно важен.

"Уважаемые работники РИА Новости! Примите самые искренние и теплые поздравления с 85-летием со дня основания агентства! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, неизменной профессиональной удачи и новых свершений! Благополучия и успехов всему вашему замечательному и талантливому коллективу!" - заключил Бастрыкин.