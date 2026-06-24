Кущенко высказался о контракте Шведа с "Униксом"

Краткий пересказ от РИА ИИ УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом на сезон-2026/27.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Алексей Швед обладает колоссальным уровнем и не испортит ситуацию в казанском УНИКСе.

Кущенко отметил, что в Лиге играет много ветеранов, чей опыт и амбиции важны для российских клубов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что четырехкратный чемпион России Алексей Швед обладает колоссальным уровнем и он точно не испортит ситуацию в казанском УНИКСе.

Ранее УНИКС в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта со Шведом . Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон-2026/27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года.

"На мой взгляд, Алексей невероятно опытный игрок. При этом в Лиге играет очень много ветеранов, в чьем опыте и амбициях сегодня нуждаются все российские клубы. Посмотрите, как играют Никита Курбанов, Андрей Зубков, Андрей Воронцевич, которые держат себя на высоком качественном уровне очень долго. Около них рождаются новые игроки и молодые звезды", - сказал Кущенко.