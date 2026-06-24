Кущенко высказался о контракте Шведа с "Униксом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом на сезон-2026/27.
- Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Алексей Швед обладает колоссальным уровнем и не испортит ситуацию в казанском УНИКСе.
- Кущенко отметил, что в Лиге играет много ветеранов, чей опыт и амбиции важны для российских клубов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что четырехкратный чемпион России Алексей Швед обладает колоссальным уровнем и он точно не испортит ситуацию в казанском УНИКСе.
"На мой взгляд, Алексей невероятно опытный игрок. При этом в Лиге играет очень много ветеранов, в чьем опыте и амбициях сегодня нуждаются все российские клубы. Посмотрите, как играют Никита Курбанов, Андрей Зубков, Андрей Воронцевич, которые держат себя на высоком качественном уровне очень долго. Около них рождаются новые игроки и молодые звезды", - сказал Кущенко.
"Раньше я бы сказал, что такого невозможно представить, но сегодня это возможно. Какие-то технологии плюс внимательное отношение игроков к самим себе и своему здоровью. Алексей в Казани показал хороший баскетбол, но немного помешали ветеранские травмы. Не могу сказать, что планирует Казань и как они встроят его, но он точно не испортит ситуацию", - добавил он.
УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом
20 июня, 16:07