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Кущенко высказался о контракте Шведа с "Униксом" - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Баскетбол
 
14:31 24.06.2026
Кущенко высказался о контракте Шведа с "Униксом"

Кущенко о контракте Шведа: ветеранские амбиции нужны всем российским клубам

© Соцсети УНИКСаАлексей Швед
Алексей Швед - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Соцсети УНИКСа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом на сезон-2026/27.
  • Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Алексей Швед обладает колоссальным уровнем и не испортит ситуацию в казанском УНИКСе.
  • Кущенко отметил, что в Лиге играет много ветеранов, чей опыт и амбиции важны для российских клубов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что четырехкратный чемпион России Алексей Швед обладает колоссальным уровнем и он точно не испортит ситуацию в казанском УНИКСе.
Ранее УНИКС в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта со Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон-2026/27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года.
"На мой взгляд, Алексей невероятно опытный игрок. При этом в Лиге играет очень много ветеранов, в чьем опыте и амбициях сегодня нуждаются все российские клубы. Посмотрите, как играют Никита Курбанов, Андрей Зубков, Андрей Воронцевич, которые держат себя на высоком качественном уровне очень долго. Около них рождаются новые игроки и молодые звезды", - сказал Кущенко.
"Раньше я бы сказал, что такого невозможно представить, но сегодня это возможно. Какие-то технологии плюс внимательное отношение игроков к самим себе и своему здоровью. Алексей в Казани показал хороший баскетбол, но немного помешали ветеранские травмы. Не могу сказать, что планирует Казань и как они встроят его, но он точно не испортит ситуацию", - добавил он.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА (Москва) - УНИКС (Казань) - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом
20 июня, 16:07
 
БаскетболАлексей ШведНикита КурбановАндрей ВоронцевичУНИКС
 
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