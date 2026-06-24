"Вашингтон" выбрал Дибанцу под первым номером на драфте НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Вашингтон Уизардс» выбрал Эй Джея Дибанцу под первым номером на драфте НБА.
- «Юта Джаз» выбрала Дэррина Питерсона под вторым номером, а «Мемфис Гриззлис» взял Кэмерона Бузера третьим пиком.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Вашингтон Уизардс" выбрал американского форварда Эй Джея Дибанцу под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Нью-Йорке.
Под вторым номером "Юта Джаз" выбрала американского защитника Дэррина Питерсона. "Мемфис Гриззлис" третьим пиком взял американского форварда Кэмерона Бузера.
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Дибанце 19 лет. В прошлом сезоне он выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за команду Университета Бригама Янга.
В первом раунде будет выбрано 30 игроков. В ночь на четверг в Нью-Йорке пройдет второй раунд драфта НБА.
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