"Вашингтон" выбрал Дибанцу под первым номером на драфте НБА

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Вашингтон Уизардс" выбрал американского форварда Эй Джея Дибанцу под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Нью-Йорке.

В первом раунде будет выбрано 30 игроков. В ночь на четверг в Нью-Йорке пройдет второй раунд драфта НБА.