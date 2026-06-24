ЦБ назвал типичные профили жертв кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Чаще всего жертвами кибермошенников становятся деловые люди в спешке, «самоуверенная молодежь» или изолированные люди «серебряного возраста».

Деловой человек в возрасте 25–54 лет с высоким доходом составляет 39% от всех пострадавших от кибермошенников.

«Самоуверенная молодежь» составляет 22% от всех пострадавших, а изолированные люди «серебряного возраста» — 17%.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Чаще всего жертвами кибермошенников становятся деловые люди в спешке, "самоуверенная молодежь" или изолированный человек "серебряного возраста", сообщается в презентации директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

"Если говорить о профилях пострадавших от мошенников, то их основные характеристики приведены на слайде. Топ-3 – это деловые люди, которые живут в спешке, самоуверенная молодежь и изолированные пожилые люди", - сказал Уваров в рамках ПМЮФ.

По его словам, деловые люди живут в режиме многозадачности и не успевают критически оценивать ситуацию, принимать правильные решения. "Самоуверенная молодежь" недооценивает цифровую безопасность и психологические манипуляции, не чувствует риски, поэтому попадает в тяжелые истории, пояснил он.

"Уязвимости изолированных пожилых людей – это низкая цифровая грамотность, ну и, соответственно, доверие к цифровым звонкам. То есть, когда людям поступают звонки, они как под копирку, по сценарию совершают те действия, которые им озвучивают в телефонную трубку", - продолжил Уваров.

Согласно презентации, одна из типовых жертв - это деловой человек в спешке, возраст которого 25-54 года с высоким доходом, количество таких жертв составляет 39% от всех пострадавших. Доля в 22% от всех пострадавших - у "самоуверенной молодежи", а 17% - это изолированные люди "серебряного возраста".

В презентации к типичным жертвам кибермошенников также отнесли человека, который находится в кредитной ловушке, любого возраста с нестабильным доходом, а также "неумышленную жертву" любого возраста. Способ хищения средств у "неумышленной жертвы" - заражение устройства вредоносной программой или взлом онлайн-банка, сообщается в презентации.