Замминистра юстиции рассказал об опасности сожительства без брака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство без регистрации брака представляет угрозу безопасности страны.
- Министерство юстиции поддерживает укрепление семейных отношений и рассматривает меры по противодействию разрушению традиционных идеологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Сожительство без регистрации брака несет угрозу безопасности страны, заявил замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме.
"Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны", - сказал Баланин на сессии "Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства".
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"Наше ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, мы на протяжении двух лет осуществляем мониторинг по внесению изменений в семейный кодекс", - добавил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.