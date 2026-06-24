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Замминистра юстиции рассказал об опасности сожительства без брака - РИА Новости, 24.06.2026
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10:26 24.06.2026 (обновлено: 10:27 24.06.2026)
Замминистра юстиции рассказал об опасности сожительства без брака

Баланин: сожительство без регистрации брака угрожает безопасности РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство без регистрации брака представляет угрозу безопасности страны.
  • Министерство юстиции поддерживает укрепление семейных отношений и рассматривает меры по противодействию разрушению традиционных идеологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Сожительство без регистрации брака несет угрозу безопасности страны, заявил замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме.
"Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны", - сказал Баланин на сессии "Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства".
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"Наше ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, мы на протяжении двух лет осуществляем мониторинг по внесению изменений в семейный кодекс", - добавил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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