Замминистра юстиции рассказал об опасности сожительства без брака

"Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны", - сказал Баланин на сессии "Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства".