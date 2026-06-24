Авербух: поправка в Олимпийской хартии ускорит допуск российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
- Продюсер и хореограф Илья Авербух выразил надежду, что поправка поможет принять справедливое решение о возвращении российских фигуристов на международную арену.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Принятие Международным олимпийским комитетом (МОК) поправки в Олимпийской хартии поможет принять справедливое решение в отношении возвращения российских фигуристов на международную арену, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"С ее (Кирсти Ковентри) приходом качественные изменения все-таки происходят, и ряд спортсменов наших допускается. Поэтому ее работу можно оценить позитивно. Надеюсь, что она будет продолжать ее вести так же. Можно ли эту поправку тоже оценить положительно? А кто же ее оценит отрицательно? Мы очень ждем возвращения наших фигуристов, и, возможно, это тоже поможет принять уже справедливое и правильное решение о допуске", – сказал Авербух.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. Исключение для отдельных спортсменов было сделано лишь в рамках отборочных соревнований к Олимпиаде-2026 в Милане.