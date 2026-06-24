Авербух: поправка в Олимпийской хартии ускорит допуск российских фигуристов

‎‎"С ее (Кирсти Ковентри) приходом качественные изменения все-таки происходят, и ряд спортсменов наших допускается. Поэтому ее работу можно оценить позитивно. Надеюсь, что она будет продолжать ее вести так же. Можно ли эту поправку тоже оценить положительно? А кто же ее оценит отрицательно? Мы очень ждем возвращения наших фигуристов, и, возможно, это тоже поможет принять уже справедливое и правильное решение о допуске", – сказал Авербух.