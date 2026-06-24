Во всех округах Херсонской области частично или полностью пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены.
- Энергетики и аварийные службы работают на месте для восстановления электроснабжения.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Во всех округах Херсонской области полностью или частично пропал свет, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", — написал он на платформе "Макс".
Этот регион расположен в нижнем течении Днепра. Он вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
В августе прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об освобождении 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
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