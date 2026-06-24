Во всех округах Херсонской области частично или полностью пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены.

Энергетики и аварийные службы работают на месте для восстановления электроснабжения.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Во всех округах Херсонской области полностью или частично пропал свет, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

« "Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", — написал он на платформе " Макс ".

Этот регион расположен в нижнем течении Днепра. Он вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.