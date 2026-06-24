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Во всех округах Херсонской области частично или полностью пропал свет - РИА Новости, 24.06.2026
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06:00 24.06.2026 (обновлено: 06:20 24.06.2026)
Во всех округах Херсонской области частично или полностью пропал свет

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены.
  • Энергетики и аварийные службы работают на месте для восстановления электроснабжения.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Во всех округах Херсонской области полностью или частично пропал свет, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", — написал он на платформе "Макс".
Этот регион расположен в нижнем течении Днепра. Он вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
В августе прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об освобождении 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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