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В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму.
  • В городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю, мужчина получил осколочное ранение голени.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском округе Белгородской области после атак дронов ВСУ, госпитализация не потребовалась, сообщил региональный оперштаб.
"Два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Кроме того, в городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину с осколочным ранением голени доставили в местную больницу. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение, уточнили в оперштабе.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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