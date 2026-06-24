В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму.
- В городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю, мужчина получил осколочное ранение голени.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском округе Белгородской области после атак дронов ВСУ, госпитализация не потребовалась, сообщил региональный оперштаб.
"Два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Кроме того, в городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину с осколочным ранением голени доставили в местную больницу. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение, уточнили в оперштабе.
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